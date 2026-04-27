به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس سلطانپور صبح دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان مراغه، با اعلام خبر فوق، تعهد خود را مبنی بر حمایت قاطع از توسعه و رفع موانع موجود در مسیر کتابخانههای منطقه، اعلام داشت.
وی اهتمام ویژه به امور کتابخانهها را از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان خواند و اطمینان داد: فرمانداری عجبشیر هر آنچه در توان داشته باشد را برای حل و فصل مشکلات این مراکز فرهنگی به کار خواهد بست.
سلطانپور با اشاره به استقبال خوب شهروندان، به ویژه قشر نوجوان و جوان، از کتابخانهها، بیان داشت: امروز شاهد روزهای پررونقتری در کتابخانههای عجبشیر نسبت به گذشته هستیم که این موضوع از اهمیت بالایی برای حوزههای فرهنگی و اجتماعی برخوردار است.
وی ضرورت تسریع در روند احداث کتابخانههای جدید در شهرستان را مورد تأکید قرار داد و در خصوص ساعات کاری کتابخانهها که به محدوده ۹ تا ۱۵ کاهش یافته است، توضیح داد: با توجه به درخواستهای مکرر شهروندان مبنی بر افزایش ساعات فعالیت، این موضوع به نهادهای مسئول منعکس شده است و تصمیمگیری نهایی در این خصوص، منوط به شرایط موجود و در حوزه اختیارات مسئولان استانی و ملی خواهد بود.
فرماندار عجبشیر همچنین با اشاره به افزایش چشمگیر مراجعات به کتابخانهها در سال جدید، این پدیده را در شرایط کنونی کشور قابل توجه دانست و گفت: حضور مردم در کتابخانهها نسبت به ماههای گذشته افزایش یافته است که این خود نشاندهنده نیاز مبرم به ساخت فضاهای کتابخانهای جدید است.
وی در ادامه به ناکافی بودن فضای فیزیکی کتابخانه عمومی شهید رجایی عجبشیر برای پاسخگویی به نیاز جمعیت هدف اشاره کرد و افزود: تعیین تکلیف نهایی تحویل زمین توسط شهرداری عجبشیر به این کتابخانه باید در اسرع وقت مشخص شود تا فرصتهای برابر در اختیار همه شهروندان قرار گیرد.
سلطانپور همچنین از پیگیریها برای تعیین تکلیف فضای کتابخانهای در شهر جوانقلعه خبر داد و گفت: مقرر شد جلسهای با همین منظور برگزار شود.
فرماندار عجبشیر در پایان از پیشبرد تمهیدات لازم برای راهاندازی کتابخانه سیار در این شهرستان خبر داد و دهیاران را موظف کرد تا مکانهایی را برای ایجاد کتابخانههای کوچک روستایی مشخص کنند تا امکان بهرهمندی روستاییان از خدمات فرهنگی نیز افزایش یابد.
