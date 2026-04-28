از توزیع ۲.۵میلیون لقمه متبرک رضوی تا برپایی شهر کودکان در میدان آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی کشورینژاد مسئول ستاد شهید آرمان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامههای گسترده این ستاد در اجتماع بزرگ «امامرضاییها» اظهار کرد: امسال با همکاری گروههای مردمی، خیرین و مربیان مساجد آرمانی تهران، مجموعهای کمنظیر از موکبها و خدمات فرهنگی، اجتماعی و رفاهی در میدان آزادی و طول مسیر اجتماع تدارک دیده شده است.
وی با بیان اینکه میدان آزادی به عنوان محور اصلی اجتماع تجهیز شده است، گفت: در این میدان بیش از ۴۰۰ موکب پذیرایی و فرهنگی برپا شده که از نخستین ساعات اجرای برنامهها آماده خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان هستند. در این موکبها انواع غذاهای سنتی، فستفود، غذاهای کبابی و پذیراییهای ویژه با مشارکت خیرین مساجد ارائه میشود.
کشورینژاد افزود: بر اساس برنامهریزی انجام شده، مجموع ظرفیت تدارک دیده شده برای پذیرایی در میدان آزادی و طول مسیر اجتماع، بیش از ۲.۵ میلیون پرس غذا و لقمه متبرک است. فقط در میدان آزادی امکان پذیرایی مستقیم از بیش از ۵۰۰ هزار نفر پیشبینی شده و موکبها از نظر لجستیکی برای این حجم از جمعیت آماده هستند.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای ویژه سالروز ولادت حضرت امام رضا(ع) بیان کرد: همزمان با این مناسبت خجسته، ۳ تن کیک متبرک برای حدود ۳۰ هزار نفر در میدان آزادی آماده شده است. این کیک توسط گروه جهادی دختران آرمانی تهران تهیه شده و صبح روز چهارشنبه میان شرکتکنندگان توزیع میشود.
مسئول ستاد شهید آرمان با اشاره به خدماترسانی در طول مسیر اجتماع افزود: نقشه عملیاتی ستاد امسال شامل ۷۰۰ موکب فرهنگی و پذیرایی در محورهای منتهی به میدان آزادی است. این موکبها علاوه بر پذیرایی، خدمات فرهنگی، راهنمایی زائران، توزیع بستههای معرفتی، اجرای برنامههای جمعی و برگزاری نمایشگاههای موضوعی را عهدهدار هستند.
کشورینژاد همچنین از برنامهریزی برای اقامه نماز جماعت در مسیر خبر داد و گفت: برای سهولت عبادی شرکتکنندگان، نماز جماعت مغرب و عشاء در نقاط مختلف مسیر و در میدان آزادی اقامه خواهد شد و ائمه جماعات مساجد مناطق مختلف تهران در این برنامه مشارکت دارند.
وی بخش مهمی از اقدامات ستاد را مربوط به خانوادهها و نسل نوجوان دانست و اعلام کرد: در میدان آزادی شهر کودکان و نوجوانان آرمانی با امکانات گسترده رفاهی و تفریحی راهاندازی شده است. این مجموعه شامل یک شهربازی بزرگ با بیش از ۵۰ نوع بازی بادی و گروهی است که فضایی شاد، ایمن و کنترلشده برای خانوادهها و کودکان فراهم کرده است.
مسئول ستاد شهید آرمان هدف از اجرای این برنامهها را تقویت نشاط اجتماعی، ایجاد تجربه مشترک معنوی و ارائه خدمات رایگان مردمی عنوان کرد و افزود: تمامی این برنامهها با اتکا به ظرفیتهای مردمی و جهادی شکل گرفته و تلاش شده است محیطی آرام، امن و سرشار از معنویت برای خانوادهها فراهم شود.
