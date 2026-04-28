۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹

از توزیع ۲.۵میلیون لقمه متبرک رضوی تا برپایی شهر کودکان در میدان آزادی

مسئول ستاد شهید آرمان از توزیع ۲.۵ میلیون لقمه متبرک رضوی و برپایی شهر کودکان و نوجوانان آرمانی در میدان آزادی خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی کشوری‌نژاد مسئول ستاد شهید آرمان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامه‌های گسترده این ستاد در اجتماع بزرگ «امام‌رضایی‌ها» اظهار کرد: امسال با همکاری گروه‌های مردمی، خیرین و مربیان مساجد آرمانی تهران، مجموعه‌ای کم‌نظیر از موکب‌ها و خدمات فرهنگی، اجتماعی و رفاهی در میدان آزادی و طول مسیر اجتماع تدارک دیده شده است.

وی با بیان اینکه میدان آزادی به عنوان محور اصلی اجتماع تجهیز شده است، گفت: در این میدان بیش از ۴۰۰ موکب پذیرایی و فرهنگی برپا شده که از نخستین ساعات اجرای برنامه‌ها آماده خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان هستند. در این موکب‌ها انواع غذاهای سنتی، فست‌فود، غذاهای کبابی و پذیرایی‌های ویژه با مشارکت خیرین مساجد ارائه می‌شود.

کشوری‌نژاد افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، مجموع ظرفیت تدارک دیده شده برای پذیرایی در میدان آزادی و طول مسیر اجتماع، بیش از ۲.۵ میلیون پرس غذا و لقمه متبرک است. فقط در میدان آزادی امکان پذیرایی مستقیم از بیش از ۵۰۰ هزار نفر پیش‌بینی شده و موکب‌ها از نظر لجستیکی برای این حجم از جمعیت آماده هستند.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های ویژه سالروز ولادت حضرت امام رضا(ع) بیان کرد: همزمان با این مناسبت خجسته، ۳ تن کیک متبرک برای حدود ۳۰ هزار نفر در میدان آزادی آماده شده است. این کیک توسط گروه جهادی دختران آرمانی تهران تهیه شده و صبح روز چهارشنبه میان شرکت‌کنندگان توزیع می‌شود.

مسئول ستاد شهید آرمان با اشاره به خدمات‌رسانی در طول مسیر اجتماع افزود: نقشه عملیاتی ستاد امسال شامل ۷۰۰ موکب فرهنگی و پذیرایی در محورهای منتهی به میدان آزادی است. این موکب‌ها علاوه بر پذیرایی، خدمات فرهنگی، راهنمایی زائران، توزیع بسته‌های معرفتی، اجرای برنامه‌های جمعی و برگزاری نمایشگاه‌های موضوعی را عهده‌دار هستند.

کشوری‌نژاد همچنین از برنامه‌ریزی برای اقامه نماز جماعت در مسیر خبر داد و گفت: برای سهولت عبادی شرکت‌کنندگان، نماز جماعت مغرب و عشاء در نقاط مختلف مسیر و در میدان آزادی اقامه خواهد شد و ائمه جماعات مساجد مناطق مختلف تهران در این برنامه مشارکت دارند.

وی بخش مهمی از اقدامات ستاد را مربوط به خانواده‌ها و نسل نوجوان دانست و اعلام کرد: در میدان آزادی شهر کودکان و نوجوانان آرمانی با امکانات گسترده رفاهی و تفریحی راه‌اندازی شده است. این مجموعه شامل یک شهربازی بزرگ با بیش از ۵۰ نوع بازی بادی و گروهی است که فضایی شاد، ایمن و کنترل‌شده برای خانواده‌ها و کودکان فراهم کرده است.

مسئول ستاد شهید آرمان هدف از اجرای این برنامه‌ها را تقویت نشاط اجتماعی، ایجاد تجربه مشترک معنوی و ارائه خدمات رایگان مردمی عنوان کرد و افزود: تمامی این برنامه‌ها با اتکا به ظرفیت‌های مردمی و جهادی شکل گرفته و تلاش شده است محیطی آرام، امن و سرشار از معنویت برای خانواده‌ها فراهم شود.

