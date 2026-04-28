به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی ظهر سهشنبه با حضور استاندار خراسان جنوبی، آیین رونمایی از ۱۴ دستگاه ماشینآلات راهسازی و آبرسانی اداره کل امور عشایر این استان برگزار شد.
این تجهیزات نوسازی شده که شامل یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری، دو دستگاه لودر، هفت دستگاه تانکر آبرسان، یک دستگاه کشنده دو محور، یک دستگاه خودرو KMC و دو دستگاه گریدر است، با اعتباری بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان خریداری و به ۹ ناوگان این اداره کل افزوده شده است.
گفتنیاست؛ این ماشینآلات در راستای رفع محرومیتها و توسعه زیرساختهای مناطق عشایرنشین و همچنین پشتیبانی از طرحهای عمرانی و راهسازی در این مناطق به کارگیری خواهند شد.
