۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۰

میرزاده: تیم سیار انتقال خون در سرپل‌ذهاب مستقر می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با دعوت از مردم نوعدوست برای اهدای خون، از استقرار تیم سیار این اداره‌کل طی روز دوشنبه در بیمارستان شهدای سرپل‌ذهاب خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ نجات‌بخش اهدای خون اظهار کرد: از مردم شریف، نیکوکار و صبور شهرستان سرپل‌ذهاب دعوت می‌شود تا با حضور در محل استقرار تیم سیار خونگیری، در این حرکت انسان‌دوستانه مشارکت کرده و با اهدای خون خود، امید و زندگی را به بیماران نیازمند هدیه دهند.

وی با بیان اینکه ما مردم کرمانشاه یاد گرفته‌ایم همواره در کنار یکدیگر باشیم و به هم زندگی ببخشیم، افزود: گاهی یک قدم کوچک و یک بخشش ساده قطرات خون، می‌تواند معجزه‌ای بزرگ برای یک بیمار چشم‌انتظار و خانواده‌اش رقم بزند؛ از این رو از مردم مهربان این شهرستان می‌خواهیم که روز دوشنبه، مهربانی‌شان را در رگ‌های این شهر به اشتراک بگذارند و تپش قلب‌هایشان را به یکدیگر گره بزنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در خصوص جزئیات زمان و مکان حضور این تیم سیار تصریح کرد: بر اساس اطلاعیه و برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط روابط عمومی اداره‌کل انتقال خون استان، تیم سیار خونگیری در روز دوشنبه هفتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در شهرستان سرپل‌ذهاب مستقر خواهد شد.

میرزاده خاطرنشان کرد: پایگاه سیار انتقال خون در محل بیمارستان شهدای سرپل‌ذهاب برپا می‌شود و همکاران ما از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر همان روز، آماده پذیرش مراجعین و داوطلبان اهدای خون خواهند بود.

وی در پایان با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط سازمان انتقال خون در هنگام پذیرش، یادآور شد: از تمامی شهروندان و داوطلبانی که قصد اهدای خون و شرکت در این امر خداپسندانه را دارند، تقاضا می‌شود که برای انجام مراحل ثبت‌نام و خونگیری، حتماً کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشند.

