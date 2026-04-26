مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ نجاتبخش اهدای خون اظهار کرد: از مردم شریف، نیکوکار و صبور شهرستان سرپلذهاب دعوت میشود تا با حضور در محل استقرار تیم سیار خونگیری، در این حرکت انساندوستانه مشارکت کرده و با اهدای خون خود، امید و زندگی را به بیماران نیازمند هدیه دهند.
وی با بیان اینکه ما مردم کرمانشاه یاد گرفتهایم همواره در کنار یکدیگر باشیم و به هم زندگی ببخشیم، افزود: گاهی یک قدم کوچک و یک بخشش ساده قطرات خون، میتواند معجزهای بزرگ برای یک بیمار چشمانتظار و خانوادهاش رقم بزند؛ از این رو از مردم مهربان این شهرستان میخواهیم که روز دوشنبه، مهربانیشان را در رگهای این شهر به اشتراک بگذارند و تپش قلبهایشان را به یکدیگر گره بزنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در خصوص جزئیات زمان و مکان حضور این تیم سیار تصریح کرد: بر اساس اطلاعیه و برنامهریزیهای انجام شده توسط روابط عمومی ادارهکل انتقال خون استان، تیم سیار خونگیری در روز دوشنبه هفتم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در شهرستان سرپلذهاب مستقر خواهد شد.
میرزاده خاطرنشان کرد: پایگاه سیار انتقال خون در محل بیمارستان شهدای سرپلذهاب برپا میشود و همکاران ما از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر همان روز، آماده پذیرش مراجعین و داوطلبان اهدای خون خواهند بود.
وی در پایان با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط سازمان انتقال خون در هنگام پذیرش، یادآور شد: از تمامی شهروندان و داوطلبانی که قصد اهدای خون و شرکت در این امر خداپسندانه را دارند، تقاضا میشود که برای انجام مراحل ثبتنام و خونگیری، حتماً کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشند.
