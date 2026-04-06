مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف تأمین نیازهای خونی فرآوردههای خونی بیماران و تسهیل در امر خداپسندانه اهدای خون، تیم خونگیری انتقال خون فردا سهشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ در شهرستان صحنه مستقر خواهد شد.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه افزود: این تیم سیار خونگیری از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر در محل بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه مستقر شده و آماده پذیرش اهداکنندگان و دریافت خونهای اهدایی مردم غیور این شهرستان است.
وی با دعوت از اقشار مختلف مردم برای مشارکت در این امر حیاتی، تصریح کرد: از تمامی شهروندان نوعدوست شهرستان صحنه که شرایط اهدای خون را دارند دعوت میشود تا با شعار «افتخار میکنم اهداکننده خونم» در این پویش حیاتبخش شرکت کرده و یاریگر بیماران نیازمند باشند.
میرزاده در پایان خاطرنشان کرد: داوطلبان اهدای خون توجه داشته باشند که برای پذیرش و انجام مراحل خونگیری، همراه داشتن اصل کارت ملی الزامی است.
