۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۵

مدیرکل انتقال خون کرمانشاه: تیم خونگیری فردا در صحنه مستقر می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون کرمانشاه از استقرار تیم خونگیری فردا سه‌شنبه در بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه برای دریافت خون اهدایی مردم خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف تأمین نیازهای خونی فرآورده‌های خونی بیماران و تسهیل در امر خداپسندانه اهدای خون، تیم خونگیری انتقال خون فردا سه‌شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ در شهرستان صحنه مستقر خواهد شد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه افزود: این تیم سیار خونگیری از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر در محل بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه مستقر شده و آماده پذیرش اهداکنندگان و دریافت خون‌های اهدایی مردم غیور این شهرستان است.

وی با دعوت از اقشار مختلف مردم برای مشارکت در این امر حیاتی، تصریح کرد: از تمامی شهروندان نوع‌دوست شهرستان صحنه که شرایط اهدای خون را دارند دعوت می‌شود تا با شعار «افتخار می‌کنم اهداکننده خونم» در این پویش حیات‌بخش شرکت کرده و یاری‌گر بیماران نیازمند باشند.

میرزاده در پایان خاطرنشان کرد: داوطلبان اهدای خون توجه داشته باشند که برای پذیرش و انجام مراحل خونگیری، همراه داشتن اصل کارت ملی الزامی است.

