به گزارش خبرنگار مهر،مختار احمدی ظهر سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی با استاندار مرکزی گفت: پس از حمله دشمن به واحدهای تولیدی در بیست و ششم اسفندماه، جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار برگزار و مقرر شد بیمه بیکاری کارگران متاثر از این حادثه در کوتاه‌ترین زمان ممکن فعال شود.

وی افزود: به دنبال این دستور، بازرسان کار در اسرع وقت به واحدهای آسیب‌دیده اعزام و گزارش‌های تخصصی تهیه شد، همچنین دو جلسه کمیته فنی برگزار و در مجموع ۸۲۲ نفر برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شدند.

احمدی تأکید کرد: شیوه‌نامه ملی مربوط به این موضوع تنها دو تا سه روز پیش ابلاغ شده، اما تمامی اقدامات انجام‌شده در استان مرکزی کاملاً منطبق با مفاد آن بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به آسیب‌پذیری این استان در جریان جنگ رمضان اظهار کرد: استان مرکزی با وجود قرار داشتن در رتبه دوم صنعتی کشور، در حوزه خدمات رتبه آخر را دارد،ازاین‌رو دستگاه‌های مرتبط با بخش خدمات از جمله میراث فرهنگی، فرهنگ و ارشاد، شهرداری و اصناف باید تمرکز بیشتری بر ایجاد اشتغال در این بخش داشته باشند تا در صورت تداوم شرایط جنگی، کمترین میزان تعدیل نیرو رقم بخورد.

احمدی همچنین از حمایت‌های استاندار مرکزی و تعامل مدیران دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، بسیج کارگری، کانون تأمین اجتماعی و سایر نهادها قدردانی کرد.