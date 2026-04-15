به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی عصر چهارشنبه در جریان سفر به ساوه و در گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: جنگ اخیر خسارات مستقیم و غیرمستقیم زیادی به واحدهای تولیدی استان مرکزی وارد کرده است.

وی از آسیب به یک واحد صنعتی در ساوه و بیش از ۳۰ واحد در شهرستان اراک خبر داد و افزود: صنایع دیگری نیز به‌واسطه اختلال در زنجیره تولید و تأمین مواد اولیه دچار چالش‌های جدی شده‌اند.

استاندار مرکزی افزود:تشکیل ستاد اقتصادی جنگ در این استان به‌صورت روزانه مورد تأکید است که در این نشست‌ها مسائل مهمی مانند مشکلات کارگری، بیمه‌ای و مالیاتی بررسی و در موارد قابل حل در سطح استان، اقدامات عملیاتی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: برخی چالش‌ها نیازمند پیگیری در سطح ملی هستند و برای این منظور مکاتبات و پیگیری‌ها با معاون اول رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های مرتبط انجام شده است.

زندیه‌وکیلی افزود: کمبود کالاهای اساسی در استان مرکزی وجود ندارد و ذخایر موجود برای ماه‌های آتی کافی است. همچنین، ایجاد اختلال در بازار با جدیت مدیریت خواهد شد.

وی افزود:برخی صنایع به علت آسیب مستقیم یا مشکلات تأمین مواد اولیه توان ادامه تولید ندارند، اما تلاش شده است از طریق بیمه بیکاری و انتقال موقت نیروها به سایر واحدهای تولیدی، این مشکل کنترل شود.

وی گفت: همچنین تعدیل نیروی برخی صنایع با پیگیری‌های استان مرکزی به تعویق افتاده است تا راه‌حلی برای بازگشت تولید پیدا شود.

استاندار مرکزی بر لزوم تسریع در تصمیم‌گیری‌ها در شرایط ویژه تأکید کرد و گفت: در این مقطع جنگ، هیچ موضوعی نباید در چرخه‌های اداری معطل بماند همچنین استفاده از مدیریت جهادی، ظرفیت بخش خصوصی و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها برای بازسازی و تقویت اقتصاد استان ضروری است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: با مدیریت آینده‌نگر، وضعیت اقتصادی استان مرکزی به‌مراتب بهتر از گذشته خواهد شد.