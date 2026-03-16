به گزارش خبرنگار مهر،مهدی زندیه وکیلی ظهر دوشنبه در جریان بازدید وزیر صمت از چند واحد تولیدی و صنعتی در شهر صنعتی کاوه ساوه اظهار کرد: وزیر صمت وضعیت واحدهای تولیدی این شهرستان را بررسی کردند اما برای صنایعی که به‌دلیل شرایط امنیتی یا دسترسی محدود بازدید نشد،گزارش‌های تفصیلی توسط تیم‌های محلی تهیه و به مقامات مرکزی ارسال شد.

استاندار مرکزی افزود:پس از این حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونی آمریکایی، توسط وزارت صمت به سر عت تمهیدات اولیه را برای حفظ مشاغل و رفع مشکلات کارگری در کارخانجات آسیب‌دیده اتخاذ شد و تیم‌های متخصص وزارت بلافاصله به‌موقع به‌منطقه اعزام شده و ارزیابی‌های میدانی انجام و نتایج آن به صورت گزارش‌های جامع به وزیر صمت ارائه شده است.

زندبه وکیلی تصریح کرد:استان مرکزی به‌دلیل پیشرفت فناوری بالا و نقش کلیدی صنایع در اقتصاد استان، مورد هدف تجاوزهای دشمن قرار گرفته است.

استاندار مرکزی با بیان اینکه براساس این گزارش‌ها، بسته حمایتی ویژه برای کارخانجات آسیب‌دیده در دستور کار دولت قرار گرفته است، تصریح کرد: این بسته شامل تسهیلات ارزی، وام‌های کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی موقت و حمایت‌های بیمه‌ای برای کارگران می‌شود،برخی از موارد حمایتی پیش‌نویس شده‌اند اما برای تکمیل نهایی نیاز به بازدیدهای تکمیلی و تأیید نهایی دولت است.

وی تصریح کرد: وزیر صمت، پس از دریافت گزارش‌های میدانی، دستورات اجرایی جدیدی صادر کرده تا پیش از تصویب تصمیمات کلی، تمهیدات لازم برای واحدهای آسیب‌دیده به‌سرعت اجرا شود.

استاندار مرکزی تاکید کرد: تمامی اقدامات اولیه از همان لحظه پس از اصابت آغاز شد و امروز نیز دستورات قاطع برای تسریع جهت بازگشت به تولید صادر شده است و این تمهیدات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به‌کار گرفته خواهد شد.