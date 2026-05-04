حسینی: تعدیل نیرو در صنایع ساوه خط قرمز تولید در شرایط جنگ اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر،سید مهدی حسینی عصر دوشبه در نشست شورای فزهنگ عنومی ساوه با اشاره به اینکه کشور وارد مرحله «جنگ اقتصادی» شده، گفت: باید تاب‌آوری اجتماعی حفظ و از تولید و صنایع حمایت شود همچنین همبستگی ملی تقویت شود و مدیران با قاطعیت بیشتری تصمیم گیری کنند..

فرماندار ساوه افزود:دشمن با فشارها و محاصره اقتصادی، به‌دنبال تضعیف تاب‌آوری مردم و ایجاد اختلال در انسجام ملی است و اگرچه احتمال درگیری نظامی هم کاملاً منتفی نیست، اما تمرکز اصلی در حال حاضر بر ایجاد فشار معیشتی بر مردم است بنابراین آگاهی‌بخشی به جامعه باید در اولویت قرار گیرد.

وی تصریح کرد: مدیران و فعالان اقتصادی باید شرایط را همانند یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی ببینند و از تصمیمات عجولانه‌ای مانند تعدیل نیرو خودداری کنند، زیرا مسئله فقط یک بنگاه اقتصادی نیست، موضوع ملی و مرتبط با سرنوشت کشور است.

فرماندار ساوه با تأکید بر اهمیت حمایت از تولید، گفت: حفظ صنایع یکی از اصول اقتصاد مقاومتی است و نباید با تصمیمات غیرکارشناسی زمینه تضعیف یا فروپاشی واحدهای تولیدی فراهم شود.

وی افزود: اقدام مدیرانی را که علی‌رغم فشارها از تعدیل نیرو جلوگیری کرده‌اند، قابل تقدیر است و جذب نیروهای تعدیل‌شده توسط سایر واحدهای صنعتی را اقدامی ارزشمنددانست.

حسینی همچنین بر نقش قرارگاه‌های مردمی و اقتصادی و انسجام میان دستگاه‌های اجرایی، اتاق بازرگانی و مجموعه‌های اقتصادی برای تقویت روحیه ملی و افزایش تاب‌آوری جامعه تأکید کرد و گفت:دشمنان به‌دنبال ایجاد شکاف اجتماعی و نارضایتی عمومی هستند، اما تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده که این توطئه‌ها با هوشیاری مردم و مسئولان ناکام می‌ماند.

وی گفت: اصلاح الگوی مصرف و تقویت نگاه فرهنگی به مدیریت مصرف ضروری است و به هر میزان فشار اقتصادی افزایش یاید، جامعه باید با کاهش مصرف و مدیریت هزینه‌ها، تاب‌آوری خود را افزایش دهد.

افرماندار ساوه تصریح کرد: تصمیم‌گیری قاطع، پیگیری مستمر مصوبات و پرهیز از روزمرگی، از الزامات مدیریت در شرایط فعلی است و مدیران باید با روحیه جهادی و نگاه مسئله‌محور در خدمت مردم باشند.