به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر سه شنبه در نشست شورای تامین مسکن شهرستان تنگستان با حضور جمعی از مسئولان اجرایی و متولیان حوزه مسکن با اشاره به اهمیت اجرای دقیق تعهدات در پروژه نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: دولت خود را متعهد به تامین سرپناه برای اقشار مختلف جامعه می‌داند و در همین راستا، تلاش شده تا در شهرستان تنگستان با هماهنگی میان‌بخشی، مسیر تحقق این وعده هموار شود.



سلیمانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با ابراز رضایت از روند اجرای زیرساخت‌های لازم، افزود: خوشبختانه در حوزه تامین زیرساخت‌های اساسی، کارها به خوبی و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در حال انجام است و دستگاه‌های خدمت‌رسان با جدیت پای کار هستند تا شاهد کمترین وقفه در ارائه خدمات به شهروندان باشیم.



فرماندار تنگستان با تاکید بر اینکه تکمیل واحدها تنها بخشی از فرآیند خدمت‌رسانی است، خواستار تسریع در عملیات زیرساختی شد و گفت: یکی از مطالبات به‌حق مردم، فراهم بودن محیط زندگی مناسب است؛ بنابراین از دستگاه‌های مربوطه انتظار می‌رود با پیگیری مستمر، نسبت به تسریع در عملیات زیرساختی سایت‌های نهضت ملی مسکن اقدامات لازم را انجام دهند تا دغدغه‌ ساکنین در این بخش مرتفع گردد.



وی همچنین به وضعیت توسعه شهری در بخش دلوار اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته، طرح جامع دلوار مراحل پایانی خود را طی می‌کند و هم‌اکنون در مسیر تصویب نهایی قرار دارد و با تصویب این طرح، افق جدیدی برای توسعه متوازن و مدیریت صحیح ساخت‌وسازها در شهر دلوار گشوده خواهد شد که به نوبه خود بسیاری از مشکلات حوزه مسکن و زمین را حل خواهد کرد.

در این نشست، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان و چالش‌های فراروی تامین زیرساخت‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد مصوبات این شورا با پیگیری مستمر دبیرخانه، به صورت هفتگی پایش شود تا روند اجرای پروژه‌ها از برنامه زمان‌بندی عقب نماند.