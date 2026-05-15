به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر جمعه در نشست با رئیس و کارکنان اداره اداره آب منطقه‌ای شهرستان ضمن تقدیر از زحمات کارکنان، با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در حوزه آب تأکید کرد.



وی اظهار کرد: تأمین پایدار آب برای مردم شهرستان، به‌ویژه در شرایط اقلیمی منطقه، از اولویت‌های جدی ما است و دستگاه‌های متولی باید با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی مستمر، برای رفع مشکلات موجود تلاش کنند.



فرماندار تنگستان با بیان اینکه آب، زیرساخت حیاتی توسعه شهرستان است، افزود: انتظار داریم موضوعات مربوط به آبرسانی، کاهش هدررفت، نگهداری شبکه‌ها و پاسخگویی به درخواست‌های مردمی با جدیت بیشتری دنبال شود.



سلیمانی همچنین بر لزوم تکریم ارباب‌رجوع و حضور مؤثر مسئولان در میدان عمل تأکید کرد و گفت: مردم باید نتیجه تلاش دستگاه‌ها را در زندگی روزمره خود احساس کنند و این موضوع نیازمند پیگیری مستمر، دقت و مسئولیت‌پذیری است.



وی در پایان خواستار ارائه گزارش دقیق از وضعیت موجود، موانع و برنامه‌های اجرایی حوزه آب شد و تصریح کرد: فرمانداری آماده حمایت از طرح‌هایی است که به بهبود وضعیت آب شهرستان و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود.

این نشست در راستای نظارت مستمر بر عملکرد ادارات خدمات‌رسان و پیگیری مطالبات مردمی و با هدف ارزیابی روند ارائه خدمات و بررسی چالش‌های موجود در حوزه تأمین و توزیع آب شهرستان صورت گرفت .