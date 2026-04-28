آموزگار بروجردی طراح صنعتی برتر کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شاه‌ولایتی، آموزگار نخبه و جوان بروجردی، طی مراسمی که به مناسبت روز جهانی مالکیت فکری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، موفق به کسب عنوان «طراح ورزشی برتر کشور» شد.

ثبت ۱۰ طرح صنعتی و چندین اختراع در کارنامه

رضا شاه‌ولایتی، آموزگار نخبه بروجردی، دارای کارنامه‌ای درخشان در عرصه طراحی صنعتی است.

وی چندین ثبت اختراع و همچنین ثبت ۱۰ طرح صنعتی در مرکز مالکیت معنوی را در کارنامه خود دارد که نشان‌دهنده توانمندی و خلاقیت بالای این فرهنگی لرستانی است.

کسب عنوان طراح ورزشی برتر به خاطر ثبت ۳ طرح صنعتی ورزشی

این آموزگار، به خاطر ثبت ۳ طرح صنعتی در زمینه ورزشی، موفق به کسب عنوان «طراح ورزشی برتر کشور» شد.

در مراسم گرامیداشت روز جهانی مالکیت فکری که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، از رضا شاه‌ولایتی با اهدای لوح تقدیر از سوی سیامک اسلامی، رئیس مرکز مالکیت معنوی، تجلیل به عمل آمد.

همچنین در این مراسم، این طراح صنعتی برتر کشور، تندیس خود را از حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دریافت کرد.