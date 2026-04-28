به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم صادقی در گفت‌وگویی از وضعیت آمادگی تیمش پس از تعطیلی اجباری لیگ به دلیل جنگ تحمیلی و همچنین برنامه‌های فرهنگی این تیم صحبت کرد.

صادقی اظهار داشت: به نظرم در این چهار روزی که تمرینات را شروع کردیم، بدن بچه‌های تیم خوب بوده و خوشبختانه در تعطیلات به آن‌ها برنامه دادیم که به‌خوبی انجام دادند و از نظر بدنی عقب نیستند. سعی کردیم خیلی زود تیم‌مان را آماده کنیم و تا اینجای کار خوب بوده است.

سرمربی پالایش نفت بندرعباس در ادامه از برگزاری یک بازی دوستانه معنادار خبر داد و گفت: به امید خدا پنجشنبه (۱۰ اردیبهشت) حتماً در خدمت مردم میناب هستیم و یک بازی دوستانه به یاد دانش‌آموزان شهید میناب انجام می‌دهیم. در کنار فعالیت‌های ورزشی، مسئولیت‌های اجتماعی را هم انجام می‌دهیم.

گفتنی است تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس خود را برای ادامه رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور آماده می‌کند.