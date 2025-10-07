برتری تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس در برابر نفت و گاز گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس سه شنبه شب در هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور با نمایشی تماشایی، موفق شد میزبان خود نفت و گاز گچساران را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهد و پس از چند بازی ناامید کننده طعم شیرین پیروزی را بچشد.

در چارچوب هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور تیم پالایش نفت بندرعباس در دیداری خارج از خانه برابر نفت و گاز گچساران به میدان رفت و با دو گل درخشان از علی پورمحمد به پیروزی رسید.

پورمحمد که روز درخشانی را پشت سر گذاشت یکی از گل‌های تیمش را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند تا نقش پررنگی در این برد ارزشمند داشته باشد.

شاگردان صادقی که با کسر سه امتیاز از سوی سازمان لیگ به دلیل نداشتن مجوز حرفه‌ای روزهای سختی را پشت سر گذاشته‌اند با این پیروزی روحیه‌ای مضاعف یافتند و امید را به اردوی بندری‌ها بازگرداندند.

پالایش نفت بندرعباس با این برد ۶ امتیازی شد و هفته آینده در خانه به دنبال تداوم نتایج خوب خود خواهد بود.