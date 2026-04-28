توزیع ۵۲۰ بسته معیشتی در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا حسنی عصر سه شنبه در نشست خبری با اشاره به حوزه گسترده فعالیتهای بهزیستی اظهار کرد: ۳۷ فرزند در مراکز بهزیستی شهرستان بیرجند نگهداری میشدند که با شروع جنگ تحمیلی سوم، این فرزندان به خانوادههای جایگزین و میزبان برای نگهداری واگذار شدند.
وی تصریح کرد: در طول جنگ تحمیلی سوم، ۵۲۰ بسته غذایی به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و ۱۸۰ بسته افطاری بین توانخواهان روستایی توزیع شد و همچنین در این مدت حدود ۸۰ دوره آموزشی تابآوری و غیره در محلات این شهرستان برگزار شد.
حسنی خاطرنشان کرد: توزیع گوشت مرغ و گوسفند و اجرای طرح استعدادیابی از جمله دیگر برنامههای بهزیستی شهرستان بیرجند در طول جنگ تحمیلی سوم است.
وی همچنین از صدور یاریبرگ با اعتبار ۱۲ میلیارد و ۴۷۱ میلیون و ۸۰۰ ریال برای افراد تحت حمایت مراکز اقامتی بهزیستی این شهرستان خبر داد و افزود: تجهیز مرکز «تیسی» هم با ایجاد کارگاه آموزشی انجام شد که تنها برای گازکشی آن ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
مناسبسازی ۶۰ درصدی
مسئول حوزه سلامت اجتماعی و دبیرخانه مناسبسازی بهزیستی بیرجند هم گفت: ۲۲۰ خانواده چندقلویی در این شهرستان از خدمات بهزیستی بهرهمند شدهاند.
علیرضا قربانزاده تصریح کرد: ۱۲۰ کودک از خدمات بهزیستی استفاده میکنند و در سال ۱۴۰۴، ۸۶ امدادرسانی انجام و برای این منظور ۴۷۳ میلیون تومان هزینه شده است.
به گفته وی، همچنین در سال گذشته خدمات مشاوره به ۷۱ نفر با اعتبار ۴ میلیارد و ۲۹ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال ارائه شده است.
وی ادامه داد: در راستای فعالیت دبیرخانه مناسبسازی نیز ارزیابی از ۳۵ دستگاه و بانک شهرستان بیرجند انجام شد و در مجموع تاکنون ۶۰ درصد مناسبسازی در فضاهای شهری و اداری بیرجند برای استفاده معلولان و سالمندان انجام شده است.
