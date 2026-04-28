به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع عظیم مردم انقلابی شهرستان اشتهارد با حضور آیت‌الله حسین ردایی، به صحنه تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و اعلام لبیک به رهبر معظم انقلاب بدل شد. در این مراسم که با هدف پاسداشت جایگاه ولایت فقیه و فلسفه هدایت الهی در دوران غیبت برگزار شد، آیت‌الله ردایی ضمن تجلیل از پیشینه درخشان اشتهارد و حضور پرشور جوانان، بر بصیرت و ایستادگی ملت ایران در برابر دسیسه‌های دشمنان تأکید کرد.



آیت‌الله حسین ردایی با استناد به توقیع شریف امام عصر (عج) در خصوص حوادث واقعه، یادآور شد: خداوند هیچ‌گاه بشر را بدون حجت و راهنما رها نمی‌کند تا راه عذر برای گمراهان بسته بماند.

وی ریشه‌های غیبت کبری را در کم‌معرفتی‌ها، نفوذ دشمنان و قدرناشناسی نسبت به ائمه اطهار (ع) دانست و تحمیل "جنگ‌های نوین" و فشارهای چندجانبه بر ملت ایران را ناشی از همان عواملی برشمرد که غیبت صغری را رقم زد. این دوران، زمان تنبه و آزمایش است تا امت با معرفت بیشتر به دنبال حجت خدا برود.



نماینده مردم البرز در مجلس خبرگان رهبری، پیوند دین و سیاست در عصر غیبت را از طریق نیابت عامه و فقهای واجد شرایط دانست و تصریح کرد: این نیابت تنها محدود به بیان احکام نیست، بلکه اجرای حدود الهی احقاق حقوق اسلام و تشکیل حکومت اسلامی در صورت اقبال ملت، از وظایف ضروری فقها محسوب می‌شود. تشکیل نظام اسلامی، پاسخی به نیاز امت برای رسیدن به حیات طیبه و آمادگی برای ظهور است.



ایشان حضور مردم اشتهارد را نشانه‌ای از معرفت مضاعف امت در برابر نفوذ و ناامنی‌های مدرن دانست و ابراز امیدواری کرد که این ایستادگی و پیوند عمیق با ولایت، زمینه‌ساز اتصال پرچم جمهوری اسلامی به دست باکفایت امام زمان (عج) باشد.

آیت‌الله ردایی ضمن تفکیک میان نیابت عامه و ولایت فعلیه، جایگاه ولی‌فقیه را فراتر از سایر فقها دانست کسی که علاوه بر جایگاه رفیع فقهی دارای مقبولیت اجتماعی و ولایت فعلیه برای اداره جامعه است و حکم ایشان بر همگان فصل‌الخطاب و مقدم است.



آیت‌الله ردایی با اشاره به وظایف قانونی مجلس خبرگان، بر شرط عدالت، فقاهت، بینش سیاسی، شجاعت، تدبیر و قاطعیت رهبری در قانون اساسی تأکید کرد و تشخیص این ویژگی‌های تخصصی را بر عهده ۸۸ نماینده ملت دانست.

وی تعیین رهبری توسط خبرگان را به معنای تبدیل نیابت عامه بالقوه به ولایت فقیه و نیابت فعلیه دانست که به نظام اسلامی مشروعیت الهی، قانونی و مردمی می‌بخشد.



نماینده خبرگان رهبری، شهادت مظلومانه رهبر فقید را همچون بعثتی دوباره برای ملت ایران توصیف کرد که جانی تازه در رگ‌های سیاسی و اجتماعی ملت جاری ساخت.

وی در فضای معنوی و حساس آن مقطع، با هدایت‌های الهی و توجهات خاصه حضرت ولی‌عصر (عج)، رسیدن مجلس خبرگان به این نتیجه قطعی را که حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای شایسته‌ترین فرد برای هدایت امت در آن مقطع تاریخی هستند، موجب دلگرمی دانست.



آیت‌الله ردایی در پایان، بر مفهوم رسوخ به عنوان یکی از شاخصه‌های برجسته رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و گفت: رهبری که در مبانی، مسائل و آرمان‌های انقلاب راسخ است، کسی است که حوادث و شبهات روزگار هیچ تردیدی در دل و ذهن او ایجاد نمی‌کند. رهبر جدید ما، کسی است که در مبانی انقلاب محکم‌تر و استوارتر از دیگران بوده و این شاخصه ممتاز، اطمینان خاطر ملت را در تداوم راه انقلاب تضمین می کند.