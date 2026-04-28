۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱

جاده‌های هوشمند در راه است؛ استان سمنان پایلوت کنترل سرعت

سمنان- معاون راهداری کشور از ارتقای ایمنی جاده‌ها با ابزارهای نوین و هوشمند خبر داد و گفت: ۵۰ درصد سامانه‌های هوشمند کنترل سرعت در استان سمنان نصب شده و به‌زودی سامانه ملی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی‌فر بعد از ظهر سه شنبه در همایش ایمنی راه های استان سمنان در راهداری سمنان با اشاره به موقعیت جغرافیایی بیان کرد: سمنان به دلیل مجاورت با استان خراسان رضوی و قرار گرفتن در مسیر تردد زائران، نیازمند تأمین ایمنی کامل در محورهای مواصلاتی است.

وی افزود: در کنار اقدامات فنی، فرهنگ‌سازی نقش مهمی در کاهش تصادفات دارد و تلاش می‌کنیم این موضوع از طریق بسترهای آموزشی از جمله سامانه «شاد» در میان دانش‌آموزان تقویت شود.

معاون راهداری کشور همچنین از پیشرفت طرح‌های هوشمندسازی ترافیک خبر داد و افزود: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از سامانه‌های هوشمند کنترل سرعت در استان نصب و راه‌اندازی شده و با تکمیل آن‌ها می‌توان گام مؤثری در کاهش سرعت غیرمجاز و تصادفات برداشت.

وی ادامه داد: در راستای ارتقای ایمنی، نصب حفاظ برای خودروهای باری نیز در دستور کار قرار گرفته است. همچنین سامانه‌ای ملی برای تجمیع و ارائه اطلاعات هواشناسی استان‌ها طراحی شده که امسال به بهره‌برداری می‌رسد و می‌تواند در مدیریت سفر و افزایش ایمنی جاده‌ها نقش مهمی داشته باشد.

