به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی‌فر بعد از ظهر سه شنبه در همایش ایمنی راه های استان سمنان در راهداری سمنان با اشاره به موقعیت جغرافیایی بیان کرد: سمنان به دلیل مجاورت با استان خراسان رضوی و قرار گرفتن در مسیر تردد زائران، نیازمند تأمین ایمنی کامل در محورهای مواصلاتی است.

وی افزود: در کنار اقدامات فنی، فرهنگ‌سازی نقش مهمی در کاهش تصادفات دارد و تلاش می‌کنیم این موضوع از طریق بسترهای آموزشی از جمله سامانه «شاد» در میان دانش‌آموزان تقویت شود.

معاون راهداری کشور همچنین از پیشرفت طرح‌های هوشمندسازی ترافیک خبر داد و افزود: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از سامانه‌های هوشمند کنترل سرعت در استان نصب و راه‌اندازی شده و با تکمیل آن‌ها می‌توان گام مؤثری در کاهش سرعت غیرمجاز و تصادفات برداشت.

وی ادامه داد: در راستای ارتقای ایمنی، نصب حفاظ برای خودروهای باری نیز در دستور کار قرار گرفته است. همچنین سامانه‌ای ملی برای تجمیع و ارائه اطلاعات هواشناسی استان‌ها طراحی شده که امسال به بهره‌برداری می‌رسد و می‌تواند در مدیریت سفر و افزایش ایمنی جاده‌ها نقش مهمی داشته باشد.