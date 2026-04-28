به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه‌شنبه هشتم اردیبهشت‌ماه، فهیمه روشن در جریان بازدید از محل احداث پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری در سطح استان، اظهار کرد: تسریع در فرایند صدور مجوزهای قانونی برای احداث تأسیسات گردشگری، از مرحله صدور موافقت اصولی تا مرحله موافقت ایجاد، به‌طور جدی در دستور کار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه قرار گرفته است تا مسیر برای فعالان این حوزه هموارتر شود.

معاون گردشگری استان کرمانشاه در ادامه سخنان خود با تأکید بر لزوم حمایت از بخش خصوصی، افزود: به همین منظور و برای جلوگیری از اتلاف وقت سرمایه‌گذاران، برنامه‌ریزی شده است تا فرآیندهای اداری شامل بازدیدهای میدانی، تشکیل پرونده و صدور موافقت اصولی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام پذیرد.

وی با اشاره به اهمیت بررسی‌های دقیق و سریع کارشناسی، تصریح کرد: در این راستا، بازدیدهای کارشناسی تخصصی از محل اجرای طرح‌های گردشگریِ مورد تقاضای سرمایه‌گذاران نیز بدون وقفه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسط تیم‌های مربوطه عملیاتی می‌شود.

روشن همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود بر ضرورت نظارت دقیق بر روند اجرای طرح‌ها تأکید کرد و از تشدید بازدیدهای نظارتی بر حسن انجام کار پروژه‌های سرمایه‌گذاری که موفق به دریافت «مجوز ایجاد» شده‌اند، خبر داد. وی در تشریح هدف از این اقدام گفت: این بازدیدهای مستمر با هدف ارزیابی دقیق پیشرفت فیزیکی و جلوگیری از انحراف پروژه‌ها در مسیر هزینه‌کرد تسهیلات دریافتی، به‌صورت منظم و ماهانه انجام می‌شود تا منابع مالی دقیقاً در محل طرح‌های مصوب هزینه گردد.

لازم به ذکر است، در راستای همین سیاست‌های حمایتی و نظارتی، معاون گردشگری به همراه رئیس اداره سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، در روز جاری از محل اجرای دو طرح مهم پیشنهادی سرمایه‌گذاری بازدید به عمل آوردند. این بازدیدها شامل ارزیابی میدانی پروژه احداث یک مرکز تفریحی و سرگرمی در شهرستان اسلام‌آباد غرب و همچنین بررسی طرح ایجاد یک هتل در شهر کرمانشاه بود که شرایط آن‌ها از نزدیک مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.