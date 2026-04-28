دیدار با خانواده شهیده سلامت «انیسه السادات امیدعلی» در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئتی متشکل از نمایندگان مواکب و مؤسسات فرهنگی شهرهای بغداد و کاظمین (از کشور عراق) جهت همدردی و اعلام برادری و حمایت شیعیان عراق به خانواده معظم شهدا و ملت ایران، وارد شهرستان بروجرد شدند.

دیدار هیئت عراقی با خانواده شهیده سلامت

این هیئت عراقی در شهرستان بروجرد به دیدار خانواده شهیده «انیسه السادات امیدعلی» از شهدای سلامت شهرستان بروجرد رفتند و ضمن ابراز همدردی با خانواده شهید، هدایایی متشکل از تبرکات عتبات و عالیات تقدیم خانواده معظم شهید کردند.

گفتنی است؛ شهیده انیسه السادات امیدعلی یکی از همکاران شبکه بهداشت و درمان بروجرد در حالی که باردار بود، در جریان جنگ رمضان به فیض رفیع شهادت نائل شد.

همراهی مسئولان ایرانی با هیأت عراقی

در این بازدید که امروز سه‌شنبه صورت گرفت، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مسئول امور ایثارگران دانشگاه و رئیس شبکه بهداشت و درمان بروجرد، هیئت عراقی را همراهی کردند.

این دیدار، پیام روشنی از برادری و همبستگی شیعیان عراق با ملت ایران داشت.

هیئت عراقی با حضور خود در منزل شهیده سلامت، نشان دادند که امت اسلامی در برابر جنایات دشمنان متحد و همدل است و شهدای ایران، شهدای تمام امت اسلامی هستند.