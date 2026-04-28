۸ رأی سبز در حوزه تخلفات محیط زیستی استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران از صدور هشت رأی سبز در حوزه تخلفات محیط زیستی استان طی سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار داشت: با تعامل مؤثر دستگاه قضایی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، تعدادی از پروندههای مرتبط با تخلفات محیط زیستی به صدور احکام جایگزین حبس با رویکرد اصلاحی، آموزشی، جبرانی و عامالمنفعه منتهی شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به نقش مؤثر احکام سبز در اصلاح رفتار متخلفان و تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست افزود: در اینگونه آرا، حسب نوع تخلف و تشخیص مقام قضایی، افراد به انجام خدماتی در راستای صیانت از محیط زیست، حمایت از زیستگاههای طبیعی، تقویت امکانات حفاظتی، ارتقای ظرفیتهای پایش میدانی و بهسازی زیرساختهای مرتبط با حفاظت از عرصههای طبیعی مکلف میشوند که این اقدامات میتواند در کاهش تکرار تخلفات و افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی اثرگذار باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در پایان ضمن قدردانی از نگاه حمایتی و مسئولانه قضات استان در رسیدگی به پروندههای محیط زیستی خاطرنشان کرد: اجرای کامل آرای صادره از سوی این اداره کل رصد و پیگیری میشود و امید است با استمرار این رویکرد، شاهد توسعه صدور احکام سبز، کاهش تخلفات محیط زیستی و ارتقای فرهنگ عمومی حفاظت از محیط زیست در سطح استان باشیم.
رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در تکمیل این خبر تصریح کرد: صدور احکام جایگزین حبس در حوزه محیط زیست، علاوه بر آثار بازدارنده، زمینه آشنایی بیشتر متخلفان با اهمیت حفظ منابع طبیعی، حیاتوحش و انفال الهی را فراهم میکند.
مرجان بارانی ادامه داد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با مستندسازی دقیق تخلفات، پیگیری حقوقی پروندهها و همکاری مستمر با مراجع قضایی، صیانت از حقوق عامه و سرمایههای طبیعی استان را با جدیت دنبال میکند.
نظر شما