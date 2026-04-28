به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب شامگاه سه شنبه در جریان انجام یک ماموریت پلیسی به وقوع سرقت از بازار سراسری سمنان اشاره کرد و ادامه داد: بلافاصله تیم تحقیقاتی با همکاری پلیس و کلانتری ۱۱ شهدا تشکیل شد.

وی از به کار گیری تجهیزات هوشمند پلیسی خبر داد و اضافه کرد: ماحصل این تلاش ها شناسایی هویت سارقان در کوتاه ترین زمان بود.

فرمانده انتظامی سمنان از دستگیری دو سارق پرونده خبر داد و اضافه کرد: متهمان در بازجویی به ۱۲ فقره سرقت از بازار سمنان و داخل خودرو اقرار داشتند.

عرب اظهار داشت: متهمان علاوه بر موارد فوق به سرقت طلا فروشی بازار سمنان نیز اعتراف کرده و اموال مسروقه به مالک تحویل داده شده است.

وی تصریح کرد: پرونده سارقان تشکیل و سارقان برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی سمنان معرفی شدند.