۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۰

سارقان حرفه‌ای بازار سمنان دستگیر شدند؛ اعتراف به ۱۲ فقره سرقت

سمنان- فرمانده انتظامی سمنان از وقوع سرقت در بازار سراسری این شهر خبر داد و گفت: با تلاش پلیس و استفاده از تجهیزات هوشمند، دو سارق در کوتاه‌ترین زمان دستگیر و به ۱۲ فقره سرقت اعتراف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب شامگاه سه شنبه در جریان انجام یک ماموریت پلیسی به وقوع سرقت از بازار سراسری سمنان اشاره کرد و ادامه داد: بلافاصله تیم تحقیقاتی با همکاری پلیس و کلانتری ۱۱ شهدا تشکیل شد.

وی از به کار گیری تجهیزات هوشمند پلیسی خبر داد و اضافه کرد: ماحصل این تلاش ها شناسایی هویت سارقان در کوتاه ترین زمان بود.

فرمانده انتظامی سمنان از دستگیری دو سارق پرونده خبر داد و اضافه کرد: متهمان در بازجویی به ۱۲ فقره سرقت از بازار سمنان و داخل خودرو اقرار داشتند.

عرب اظهار داشت: متهمان علاوه بر موارد فوق به سرقت طلا فروشی بازار سمنان نیز اعتراف کرده و اموال مسروقه به مالک تحویل داده شده است.

وی تصریح کرد: پرونده سارقان تشکیل و سارقان برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی سمنان معرفی شدند.

