دستگیری قاتل نزاع خانوادگی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی از دستگیری قاتل در کمتر از یک ساعت در همدان خبر داد و گفت:در پی نزاع خانوادگی در یکی از محلات شهر همدان متاسفانه فردی بر اثر ضربه چوب به سر به قتل می رسد.

وی افزود: پس از قتل این شهروند همدانی بلافاصله شناسایی و دستگیری قاتل در دستور کار ماموران کلانتری ۱۴ شهدا همدان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: در همین راستا ماموران کلانتری با هماهنگی مقام قضایی و انجام اقدامات فنی و تخصصی توانستند قاتل را شناسایی کنند.

وی افزود: قاتل در یک عملیات موفق در حالی که قصد خروج از استان را داشت در کمتر از یک ساعت دستگیر و به‌کلانتری‌ منتقل و در اعترافات خود علت و انگیزه این قتل را اختلاف مالی و خانوادگی عنوان کرد.