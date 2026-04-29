۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳

دستگیری قاتل نزاع خانوادگی در همدان

همدان- فرمانده انتظامی استان همدان از دستگیری قاتل در کمتر از یک ساعت در همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی از دستگیری قاتل در کمتر از یک ساعت در همدان خبر داد و گفت:در پی نزاع خانوادگی در یکی از محلات شهر همدان متاسفانه فردی بر اثر ضربه چوب به سر به قتل می رسد.

وی افزود: پس از قتل این شهروند همدانی بلافاصله شناسایی و دستگیری قاتل در دستور کار ماموران کلانتری ۱۴ شهدا همدان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: در همین راستا ماموران کلانتری با هماهنگی مقام قضایی و انجام اقدامات فنی و تخصصی توانستند قاتل را شناسایی کنند.

وی افزود: قاتل در یک عملیات موفق در حالی که قصد خروج از استان را داشت در کمتر از یک ساعت دستگیر و به‌کلانتری‌ منتقل و در اعترافات خود علت و انگیزه این قتل را اختلاف مالی و خانوادگی عنوان کرد.

کد مطلب 6815592

