۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸

غرق شدگی یک نفر در شب بارانی ایلام؛ فرد مصدوم نجات یافت

غرق شدگی یک نفر در شب بارانی ایلام؛ فرد مصدوم نجات یافت

ایلام - رئیس اورژانس ایلام از غرق شدگی یک نفر در شب بارانی ایلام خبر داد و گفت: فرد مصدوم بعد از عملیات احیا از مرگ حتمی نجات یافته است.

حمید صفرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۲۱:۳۲ دقیقه امشب، طی تماس تلفنی با مرکز هدایت عملیات اورژانس، یک مورد غرق شدگی در محل پل رضایی‌نژاد شهر ایلام (روگذر جاده مهران) گزارش شد.

وی ادامه داد: طبق شرح‌حال اخذشده توسط کارشناسان تریاژ تلفنی، ایست قلبی و تنفسی آقایی حدودا ۶۰ ساله (ظاهرا به دلیل غرق شدگی در یک کانال آب) محرز شده و همزمان با اعزام نزدیک‌ترین پایگاه اورژانس به محل، راهنمایی‌های تلفنی برای احیای فرد مذکور آغاز گردید.

وی افزود: کارشناسان فوریتهای پزشکی سریعا مراقبت‌های پیشرفته‌ پزشکی را در صحنه آغاز نموده و پس از آن انتقال به مرکز درمانی را در دستور کار خود قرار دادند و خوشبختانه با تلاش‌های آنها و کادر بیمارستان امام خمینی(ره)، عملیات احیای قلبی و ریوی موفقیت‌آمیز بود و علائم حیاتی فرد برگشته است. اما با توجه به شدت و نوع حادثه شرایط بالینی وی ناپایدار بوده و تلاش‌ها برای پایدارسازی آن ادامه دارد.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام در پایان از مردم خواست هشدارهای سازمان هواشناسی و مدیریت بحران در این ایام را جدی گرفته و از توقف و تردد در نزدیک مسیل‌های پرخطر خودداری کنند.

کد مطلب 6814428

