شیرزاد نجفی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اشاره به کاشت و تولید نهال در لرستان، اظهار داشت: تعهد ما در لرستان کاشت هفت میلیون اصله نهال بوده است.
کاشت و تولید ۱۰ میلیون اصله نهال در لرستان
وی عنوان کرد: بااینوجود برنامهریزی ما تولید ۱۰ میلیون اصله نهال در سطح نهالستانهای استان است.
مدیرکل منابع طبیعی لرستان، گفت: این ۱۰ میلیون اصله نهال، در سطح هفت نهالستان لرستان تولید خواهند شد.
نجفی، تأکید کرد: سه میلیون از این ۱۰ میلیون اصله نهال را به کشت گونههای مثمر اختصاص دادهایم.
کاشت نهال در جنگلهایی که تخریب شده است
محمدرضا حسنوند رئیس اداره جنگلکاری لرستان نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: وجود ۷۰ درصد گونه بلوط در جنگلهای لرستان قرار دارد.
وی عنوان کرد: شرایط خاص اقلیمی که در سالهای اخیر در جنگلهای لرستان به وجود آمده است، وظیفه ما را در راستای حفاظت و احیای جنگلهای استان بسیار سنگین کرده است.
رئیس اداره جنگلکاری لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به اقدامات صورتگرفته در راستای حفاظت و احیای جنگلهای لرستان، افزود: در این راستا در سطح پارکهای جنگلی و مناطق جنگلی که قبلاً تخریب شدهاند، نهالکاریهای مناسبی انجام شده است.
رسوب ۶۸ تن گردوغبار در هفت هکتار جنگل بلوط
احسان سهرابی معاون اداره مل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان نیز دراینرابطه در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: گونه ارزشمند بلوط، تمام بارندگیها را که از جو اتفاق میافتد را مانند یک اسفنج به خود میگیرد و به سطح سفرههای آب زیرزمینی منتقل میکند.
وی گفت: در هر سال هفت هکتار جنگل بلوط میتواند ۶۸ تن گردوغبار را در خودش رسوب بدهد.
