اروپا ۱۰.۴ میلیارد یورو برای کاهش تاثیرات جنگ علیه ایران هزینه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشکده بروگل مستقر در بروکسل در گزارشی نوشت: کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکنون ۱۰.۴ میلیارد یورو برای اقدامات مالی جهت مقابله با پیامدها و تأثیر جنگ در ایران بر قیمت انرژی هزینه کرده‌اند.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.