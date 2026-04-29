۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۱۲

اروپا ۱۰.۴ میلیارد یورو برای کاهش تاثیرات جنگ علیه ایران هزینه کرد

اروپا ۱۰.۴ میلیارد یورو برای کاهش تاثیرات جنگ علیه ایران هزینه کرد

کشورهای عضو اتحادیه اروپا مبلغ ۱۰.۴ میلیارد یورو برای کاهش تاثیرات جنگ علیه ایران هزینه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشکده بروگل مستقر در بروکسل در گزارشی نوشت: کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکنون ۱۰.۴ میلیارد یورو برای اقدامات مالی جهت مقابله با پیامدها و تأثیر جنگ در ایران بر قیمت انرژی هزینه کرده‌اند.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.

    • رسول IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      چرا ؟ بخاطر اینکه دوست ماست؟ هستند کسانی که حاضرند پول هزینه کنند که تو بدبخت باشی که ازت سواستفاده کنند.

