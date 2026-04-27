ماکرون: گفت وگو با مقامات ایرانی درباره تنگه هرمز را از سر می گیرم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهوری فرانسه در جریان سفر رسمی دو روزه خود به آندورا اعلام کرد: تمام تلاش خود را برای عادی‌سازی ناوبری در تنگه هرمز انجام می‌دهیم.

وی همچنین افزود که پس از این سفر، گفتگوهای خود را با مقامات ایرانی در این زمینه از سر خواهد گرفت.

ماکرون ابراز امیدواری کرد که در روزهای آینده بتواند طرف‌های درگیر در بحران را متقاعد کند تا برای از سرگیری حرکت کشتی‌ها مشارکت کنند.

وی با تأکید بر لزوم بازگشت حرکت کشتی ها به حالت پیش از این بحران [در تنگه هرمز] خاطرنشان کرد که عبور محموله‌های نفت، گاز، کودهای شیمیایی و سایر کالاها از این گذرگاه مستقیماً کل اقتصاد جهانی را تحت الشعاع قرار داده است.

رئیس‌جمهور فرانسه در بخش دیگری از سخنانش برقراری آتش‌بس با ایران و تمدید آتش‌بس در لبنان را اقدامات خوبی دانست.

ماکرون در بخش دیگری از اظهاراتش ضمن هشدار درباره ادامه تنش‌ها در منطقه گفت: پاسخ‌هایی که میان طرف‌های درگیر رد و بدل می‌شود را نمی‌توان سیگنال مثبت تلقی کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که اوضاع در آینده‌ای نزدیک به‌طور کامل آرام شود.

این سخنان ماکرون چند روز پس از هشدار پاتریک بویان، مدیرعامل شرکت «توتال‌انرژی» فرانسه مطرح شد.

بویان هشدار داده بود که بسته ماندن تنگه هرمز که محل عبور ۲۰ درصد از نفت و گاز جهان است، پیامدهای وخیمی خواهد داشت.

وی تأکید کرد: نمی‌توان اجازه داد ۲۰ درصد نفت و گاز کره زمین بدون پیامدهای سنگین، دور از دسترس باقی بماند.