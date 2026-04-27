۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۵

تبعات جنگ علیه ایران؛ کمبود و افزایش قیمت تجهیزات پزشکی در انگلیس

یک رسانه انگلیسی، بحران کمبود و افزایش قیمت تجهیزات پزشکی در انگلیس را نتیجه جنگ علیه ایران و افزایش قیمت نفت ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین در گزارشی فاش کرد که جنگ ایران و توقف کشتیرانی در تنگه هرمز، نظام سلامت ملی انگلیس را به دلیل وابستگی شدید به محصولات پتروشیمی در آستانه بحران کمبود و افزایش قیمت قرار داده است.

بر اساس این گزارش، بخش عمده‌ای از تجهیزات پزشکی مدرن از سرنگ و کیسه‌های وریدی گرفته تا دستکش، همگی به مواد پتروشیمیایی وابسته‌اند که عبورشان از تنگه هرمز متوقف شده است.

گاردین با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی قیمت نفت نوشت: تولیدکنندگان مالزیایی دستکش که نیمی از عرضه جهانی را در اختیار دارند، افزایش قیمت ۵۰ درصدی را به مشتریان از جمله نظام سلامت ملی انگلیس تحمیل کرده‌اند.

جیم مکی، مدیر اجرایی نظام سلامت ملی انگلیس با ابراز نگرانی عمیق از این وضعیت، خواستار تزریق بودجه تکمیلی از سوی دولت برای مقابله با «شوک عظیم» افزایش قیمت‌ها شده است.

