استارمر: تبعات اقتصادی جنگ علیه ایران موقت نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کر استارمر نخست‌وزیر انگلیس در سخنرانی خود برای اعضای اتحادیه‌های کارگری این کشور گفت: فردا ریاست نشست اضطراری کابینه را بر عهده دارم تا درباره تأثیرات (جنگ علیه ایران) گفت‌وگو کنیم و افرادی از بانک مرکزی انگلیس نیز در آن مشارکت دارند.

وی خطاب به کارگران انگلیسی و طبقات متوسط این کشور که اکنون از تورم ناشی از جنگ علیه ایران رنج می برند گفت که در کنار آنها خواهد ایستاد.

نخست وزیر انگلیس به افزایش قیمت سوخت و دیگر کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود: باید صادقانه درباره ایران با شما صحبت کنم، زیرا واقعیت این است که پیامدهای اقتصادی آن ممکن است برای مدتی با ما باقی بماند.

پیشتر، استارمر در پاسخ به درخواست های آمریکا برای مشارکت در جنگ علیه ایران گفته بود: هرگز اجازه نمی‌دهم انگلیس به جنگی کشیده شود که به نفع ما نیست.

کمیته واکنش اضطراری دولت انگلیس روز سه شنبه به ریاست استارمر و با حضور نمایندگان بانک انگلیس پیامدهای جنگ علیه ایران بر اقتصاد این کشور را بررسی خواهد کرد.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران موجب محدود شدن عبور و مرور از تنگه هرمز شد. اختلال در عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز موجب کمبود انرژی و بسیاری از کالاها از جمله کود شیمیایی در جهان شده است.