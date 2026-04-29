به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین پور صبح چهارشنبه در نشست با اعضای شورای شهر خارگ به مناسبت نهم اردیبهشت روز شوراها، با تجلیل از روحیه جهادی و تلاشهای مستمر اعضای شورای شهر در راستای خدمترسانی به مردم، بر نقش محوری شوراها در پیشبرد اهداف توسعهای و تحقق مطالبات شهروندان تأکید ورزید.
وی با اشاره به خدمات گسترده دولت سیزدهم در طول یک سال اخیر، به تشریح دستاوردهای قابل توجه در عرصههای حیاتی آب، برق و اشتغال پرداخت و از عزم جدی دولت برای رفع موانع و ارتقاء سطح رفاه ساکنان جزیره خبر داد.
حسینپور، همدلی و همافزایی میان اعضای شورای شهر و شهردار جزیره خارگ را لازمه اساسی تحقق برنامههای توسعهای و پیشبرد پروژههای عمرانی و زیربنایی دانست و خواستار تداوم این همراهی سازنده شد.
بخشدار ویژه خارگ، با تأکید بر اهمیت استراتژیک جزیره خارگ در منظومه جغرافیایی و اقتصادی کشور، نقش حیاتی آن را در تأمین منافع ملی برجسته ساخت و عزم مدیریت منطقه را برای ارتقاء جایگاه آن در سطوح ملی مورد اشاره قرار داد.
رئیس و اعضای شورای شهر خارگ نیز با ابراز خرسندی از حضور و تعامل سازنده بخشدار ویژه، از تلاشها و پیگیریهای مستمر وی در طول دوران مسئولیت قدردانی کردند. آنان با یادآوری رشادتهای دوران دفاع مقدس و خدمات ارزشمند نظام، بر تداوم همکاری و همراهی با دولت و مدیریت محلی برای خدمترسانی شایسته به مردم شریف جزیره تأکید نمودند و از خدمات صورت گرفته در حوزههای مختلف تقدیر به عمل آوردند.
