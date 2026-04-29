  1. استانها
  2. بوشهر
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۲۵

تاکید بخشدار ویژه خارگ بر همدلی و هم‌افزایی برای پیشبرد اهداف جزیره

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ بر اهمیت همبستگی و هم‌افزایی میان ارکان مدیریت شهری برای تحقق چشم‌انداز توسعه جزیره تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین پور صبح چهارشنبه در نشست با اعضای شورای شهر خارگ به مناسبت نهم اردیبهشت روز شوراها، با تجلیل از روحیه جهادی و تلاش‌های مستمر اعضای شورای شهر در راستای خدمت‌رسانی به مردم، بر نقش محوری شوراها در پیشبرد اهداف توسعه‌ای و تحقق مطالبات شهروندان تأکید ورزید.

وی با اشاره به خدمات گسترده دولت سیزدهم در طول یک سال اخیر، به تشریح دستاوردهای قابل توجه در عرصه‌های حیاتی آب، برق و اشتغال پرداخت و از عزم جدی دولت برای رفع موانع و ارتقاء سطح رفاه ساکنان جزیره خبر داد.

حسین‌پور، همدلی و هم‌افزایی میان اعضای شورای شهر و شهردار جزیره خارگ را لازمه اساسی تحقق برنامه‌های توسعه‌ای و پیشبرد پروژه‌های عمرانی و زیربنایی دانست و خواستار تداوم این همراهی سازنده شد.

بخشدار ویژه خارگ، با تأکید بر اهمیت استراتژیک جزیره خارگ در منظومه جغرافیایی و اقتصادی کشور، نقش حیاتی آن را در تأمین منافع ملی برجسته ساخت و عزم مدیریت منطقه را برای ارتقاء جایگاه آن در سطوح ملی مورد اشاره قرار داد.

رئیس و اعضای شورای شهر خارگ نیز با ابراز خرسندی از حضور و تعامل سازنده بخشدار ویژه، از تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر وی در طول دوران مسئولیت قدردانی کردند. آنان با یادآوری رشادت‌های دوران دفاع مقدس و خدمات ارزشمند نظام، بر تداوم همکاری و همراهی با دولت و مدیریت محلی برای خدمت‌رسانی شایسته به مردم شریف جزیره تأکید نمودند و از خدمات صورت گرفته در حوزه‌های مختلف تقدیر به عمل آوردند.

کد مطلب 6814599

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

