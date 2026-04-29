به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تحولات اخیر و جنگ ایران با دشمن آمریکایی اظهار کرد: ملت ایران در این جنگ نشان دادند که از بیشترین میزان مقاومت و تابآوری برخوردارند و با ایستادگی مثالزدنی، صحنه را خالی نکردند.
وی افزود: در این میان جامعه کارگری نیز همپای سایر اقشار مردم در صحنه حضور داشت و کارگران و کارفرمایان ارتباط و همکاری خود را حفظ کردند و فعالیتهای تولیدی و خدماتی در استان بدون وقفه ادامه یافت.
حمایت از کارگران در شرایط جنگی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به تأثیرات جنگ اخیر بر برخی واحدهای اقتصادی استان بیان کرد: اجازه ندادیم کارگاههای درشتمقیاس و واحدهای آسیبدیده، حقوق و معیشت کارگران را با مشکل مواجه کنند و بر پرداخت بهموقع حقوق کارگران تأکید شد.
پروانه تصریح کرد: در جریان جنگ اخیر سه کارگاه بهصورت کامل آسیب دیدند که ۵۱۶ نفر در این واحدها اشتغال داشتند و در حال حاضر امکان بازگشت به کار برای آنان فراهم نیست.
وی ادامه داد: طی این مدت حدود هزار و ۶۰۰ نفر در استان بوشهر درخواست بیمه بیکاری ثبت کردهاند که اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است.
بهرهمندی گسترده خانوارها از کالابرگ الکترونیک
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر از اجرای سه مرحله طرح کالابرگ الکترونیک در استان خبر داد و گفت: بیش از ۹۸ درصد خانوارهای مشمول از این طرح استفاده کردهاند.
وی افزود: بیش از ۳۵۲ هزار خانوار در استان مشمول دریافت کالابرگ هستند که این طرح با استقبال گسترده مردم مواجه شده است.
حمایت از مادران و کودکان
پروانه با اشاره به اجرای طرح «امید کارت مادران» اظهار کرد: برای مادران دارای فرزند متولد سال ۱۴۰۵، ماهانه دو میلیون تومان به مدت دو سال به کارت مادر واریز میشود تا امکان خرید کالاهای متنوع فراهم شود.
وی همچنین از اجرای هشت مرحله پرداخت کمکهزینه برای کودکان دارای سوءتغذیه خبر داد و گفت: در این راستا هزار و ۴۸۱ کودک در سطح استان از این حمایتها بهرهمند شدهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر افزود: در قالب طرح «یسنا» نیز ۲ هزار و ۲۱ مادر باردار و ۹ هزار و ۱۵۵ کودک زیر دو سال مورد حمایت قرار گرفتهاند.
توسعه تعاونیها و ثبت رکورد صادرات
پروانه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد حوزه تعاون گفت: طی سال گذشته ۶۴ تعاونی جدید در استان با ایجاد یکهزار و ۲۸۰ فرصت شغلی تأسیس شد.
وی از صادرات ۱۰۴ میلیون دلاری تعاونیهای استان در سال گذشته خبر داد و بیان کرد: این رقم یک رکورد جدید در حوزه صادرات تعاونیهای استان بوشهر محسوب میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر از احیا و بهروزرسانی ۱۳ تعاونی راکد و همچنین بهروزرسانی ۴۰۰ مجمع تعاونی خبر داد و گفت: در حال حاضر سه هزار و ۸۶۹ تعاونی با اشتغال حدود ۷۵ هزار نفر در استان فعالیت دارند.
وی همچنین به آزادسازی ۹ زندانی با کمک تعاونیها اشاره کرد و افزود: تعاونیهای مرزنشینان ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه استان هستند، اما با برخی مشکلات ساختاری و مدیریتی مواجهاند که نیازمند اصلاح است.
رسیدگی سریع به شکایات کارگری
پروانه با تأکید بر صیانت از حقوق کارگران و ارتقای سلامت شغلی گفت: در سال گذشته ۲ هزار و ۸۶۸ دادخواست از سوی کارگران ثبت شد که منجر به صدور هزار و ۸۲۹ دادنامه شد.
وی ادامه داد: میانگین زمان رسیدگی به این پروندهها ۲۶ روز بوده که از میانگین کشوری پایینتر و نشاندهنده سرعت عمل در استان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر افزود: در سال گذشته ۲ هزار و ۱۰ مورد بازرسی توسط ۲۱ بازرس کار از ۱۷ هزار کارگاه استان انجام شد که شامل نظارت بر وضعیت ۲۱ هزار کارگر مشمول قانون کار بوده است.
وی گفت: طی این مدت ۴۲ حادثه کار در استان گزارش شد که بررسیهای لازم در این زمینه انجام گرفته است.
پروانه همچنین از تکمیل سه مجموعه فرهنگی و ورزشی نیمهتمام در سال گذشته خبر داد و افزود: برگزاری جشنواره امتنان از برگزیدگان کار و تولید، انتخاب کارگر نمونه استان و کارفرمای سلامتمحور از دیگر برنامههای شاخص این ادارهکل بوده است.
