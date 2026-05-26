به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور سه شنبه شب در نشست با فرمانده جدید فراجای این جزیره خارگ با اشاره به موقعیت خاص و راهبردی جزیره خارگ اظهار کرد: امنیت این جزیره بستری حیاتی برای فعالیت‌های اقتصادی کشور و زندگی مردم است و مجموعه انتظامی به‌عنوان بازوی توانمند شورای تأمین، نقش کلیدی در صیانت از این سرمایه ملی و آرامش عمومی دارد.

وی افزود: رویکرد ما در شورای تأمین، حمایت قاطع از اقدامات قانونی پلیس در راستای ارتقای امنیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است و انتظار می‌رود فرماندهی جدید با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی، شاهد تقویت هرچه بیشتر نظم و آرامش در سطح جزیره باشیم.

رئیس شورای تأمین خارگ با تأکید بر لزوم استمرار پیگیری مطالبات و دغدغه‌های شهروندان از سوی فراجا، خاطرنشان کرد: تعامل نزدیک و هم‌افزایی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، ضامن موفقیت در پیشبرد سیاست‌های بخشداری ویژه خارگ است و مدیریت جزیره از هیچ کوششی برای تسهیل در انجام مأموریت‌های پلیس دریغ نخواهد کرد.

حسین‌پور در پایان این نشست ضمن ابراز امیدواری نسبت به تعامل سازنده و اثرگذار مجموعه فراجا، بر لزوم پیگیری مستمر وضعیت امنیت جزیره و برگزاری جلسات مشترک برای رفع چالش‌های موجود تأکید کرد.