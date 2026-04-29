۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۲۵

سه انتصاب در کمیته ملی المپیک

با حکم رئیس کمیته ملی المپیک، سرپرست کمیسیون اخلاق، سرپرست کمیسیون آموزش و مسئول پروژه فرهنگی کاروان‌های اعزامی به سه رویداد منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، محمود خسروی‌وفا، رئیس کمیته ملی المپیک، با صدور احکامی جداگانه، سه انتصاب جدید را در این کمیته صورت داد.

خسروی‌وفا طی این احکام، سید مجتبی قاسمی را به عنوان سرپرست کمیسیون اخلاق، دکترالهام شیرزاد را به عنوان سرپرست کمیسیون آموزش و دکتر مریم جلالی را به عنوان مسئول پروژه فرهنگی کاروان‌های اعزامی به رویدادهای ورزشی پیش رو منصوب کرد.

رویدادهایی که مسئولیت فرهنگی کاروان‌های اعزامی ایران زیر نظر دکتر جلالی فعالیت خواهند کرد شامل بازی‌های آسیایی آیچی‌ناگویا، المپیک جوانان داکار و بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی ریاض است.

