فعالان صنعت چاپ و نشر از تمامیت ارضی ایران حمایت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه‌ای از تشکل‌های فعال در حوزه چاپ، نشر و کاغذ با صدور بیانیه‌ای مشترک، حمایت خود را از «تمامیت ارضی کشور و رزمندگان مدافع میهن» اعلام کردند. در این بیانیه، که با استناد به آیه‌ای از سوره انفال آغاز می‌شود، بر نقش جامعه چاپ و نشر به‌عنوان «سنگر آگاهی و روشنگری» تأکید شده و آمده است که این جامعه همراه با رهبری، دستگاه دیپلماسی و نیروهای در میدان، در برابر آنچه «توطئه‌ها و تجاوزات دشمنان» خوانده شده، ایستاده است.

در بخش دیگری از این بیانیه، فعالان صنعت چاپ و نشر هرگونه تعرض به مرزهای کشور را تعرض به «حریم دانش، فرهنگ و استقلال ملت ایران» قلمداد کرده و بر همبستگی و فداکاری مردم ایران در دفاع از سرزمین خود تأکید کرده‌اند.

امضاکنندگان بیانیه همچنین از تلاش‌ها و فداکاری‌های رزمندگان، فرماندهان و خانواده‌های شهدا و ایثارگران قدردانی کرده و اعلام کرده‌اند که صنعت چاپ و نشر با تولید محتوا و انتشار آثار روشنگرانه، به نقش خود در «آگاه‌سازی افکار عمومی و تقویت روحیه مقاومت» ادامه خواهد داد.

در پایان این بیانیه، از خداوند متعال «پیروزی جبهه حق و سربلندی ایران» مسئلت شده است.

تشکل‌های امضاکننده این بیانیه عبارت‌اند از: اتحادیه چاپخانه داران صحاف و تابلو سازان تهران؛ اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهر و پلاک و چاپ اسکرین؛ شرکت تعاونی لیتوگرافان ایران؛ شرکت تعاونی چاپخانه داران تهران؛ اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندی ایران؛ انجمن کارتن و ورق ایران؛ انجمن علمی و فناوری صنعت چاپ ایران؛ شرکت تعاونی صنف صحاف تهران؛ اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوای تهران؛ شرکت تعاونی کارتن و ورق ایران؛ انجمن واردکنندگان کاغذ و محصولات سلولزی؛ شرکت تعاونی کاغذ و مقوا ایران؛ سی تشکل صنعت چاپ استان های سراسر کشور؛ شرکت تعاونی مطبوعات ایران.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

«و أَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ» (انفال، ۶۰)

جامعه چاپ و نشر ایران، که همواره سنگر آگاهی و روشنگری بوده است، امروز با تمام وجود پشت سر رهبری، دیپلماسی و رزمندگان دلیر و مدافعان حریم میهن اسلامی ایستاده است. تشکل‌های حوزه چاپ و نشر و کاغذ در سراسر کشور، ضمن اعلام انزجار از توطئه‌ها و تجاوزات اخیر دشمن آمریکایی صهیونیستی، یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران عزیز را خط‌قرمز خود می‌دانند.

ما که با حروف و کلمات، هویت و تاریخ این سرزمین را ثبت و منتشر می‌کنیم، هرگونه تعرض به مرزهای ایران را تعرض به حریم دانش، فرهنگ و استقلال این ملت قلمداد می‌نماییم. دشمن بداند که ملت ایران، متحد و استوار، از هیچ فداکاری برای دفاع از خاک و ناموس خود فروگذار نخواهد کرد.

از رزمندگان جان بر کف در جبهه‌های حق علیه باطل، از فرماندهان دلاور و از صبوری خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، صمیمانه تقدیر و پشتیبانی می‌کنیم. صنعت چاپ و نشر ایران، با چاپ کتب، نشریات و تولید محتوای روشنگرانه، رسالت خود را در آگاه‌سازی افکار عمومی و تقویت روحیه مقاومت به کار خواهد بست.

از خداوند متعال، پیروزی جبهه حق، سربلندی ایران سرفراز و نابودی کامل تجاوزگران و حامیانشان را مسئلت داریم.

والسلام علی عباد الله الصالحین»