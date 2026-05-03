بنیانگذار نشر آگاه درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر و با اعلام ارشد عیناللهی مدیرعامل تعاونی ناشران، حسین حسینخانی از مدیران و بنیانگذاران نشر آگاه که دهه شصت خورشیدی تاسیس شده بود، درگذشت. وی گفت: جناب حسینخانی، عصر شنبه(۱۲ اردیبهشتماه) دار فانی را وداع گفتند. مراسم تشییع پیکر زندهیاد حسینخانی فردا دوشنبه (۱۴ اردیبهشتماه) در بهشت زهرا، برگزار میشود.
مرحوم حسینخانی، در دهه ۶۰ با همکاری محسن بخشی و رضا حسینخانی، انتشارات آگاه را پایهگذاری کرد. رضا حسینخانی از مدیران و بنیانگذاران نشر در دهه شصت خورشیدی درگذشت. محسن بخشی مدیر فروشگاه آگاه و از بنیانگذاران این انتشارات نیمه آبان ۱۳۹۵ درگذشت. حسین حسین خانی پس از نیم قرن فعالیت همچنان در این نشر فعالیت میکرد و در نیمه دهه نود خورشیدی دانشگاه تهران مورد تجلیل اهالی فرهنگ وهنر قرار گرفت. دو نسل از فعالان فرهنگی در انتشارت آگاه فعالیت کردند، نسل بنیانگذاران و فرزندان آنها در رشد و بالیدن این نشر مؤثر بودند.
آیین تشییع و تدفین مرحوم حسین حسینخانی، در قطعه ۸۹ ردیف ۱۰۲ شماره ۴۳ ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد.
