بهزاد عبدی آهنگساز شناخته شده کشورمان که این روزها با کارگردانی نمایش «باخ» تجربه متفاوتی را از سر می گذراند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دغدغه های خود برای بازگشت به تئاتر بیان کرد: نمایش همواره دغدغه همیشگی من در کنار آهنگسازی بوده و هست و من طی این سال ها که در عرصه موسیقی فعالیت می کردم به صورت موازی توجه زیادی هم به حوزه تئاتر داشتم. حتی زمانی که برای ادامه تحصیل از ایران رفتم آنجا هم تلاش کردم تا در کنار موسیقی همچنان به تئاتر نیز توجه کنم مسیری که دربرگیرنده تجربیات ارزشمندی برایم بود و فضایی را فراهم ساخت که حتی در مقاطعی چه در ایران و چه در خارج از کشور فعالیت های تئاتری ام بیشتر از موسیقی باشد.

وی افزود: طی سال ۱۳۹۲ بود که بعد از مدت ها دوری از تئاتر با نمایش «سیندرلا» به کارگردانی جلال تهرانی که در تالار اصلی تئاتر شهر اجرا شد دوباره به تئاتر برگشتم و از همان زمان بود که تئاتر دوباره دغدغه من شد و کار تا جایی پیش رفت که احساس کردم می‌توانم حرف هایم در موسیقی را با تئاتر بزنم کما اینکه در همین نمایش «باخ» این رویکرد کاملا مشخص است. فرآیندی که می دانستم نمی توانم در موسیقی آن را به طور کامل بیان کنم اما در قالب «درام» توانستم حرفم را بزنم. در این راه تجربیاتم در موسیقی به همراه همراهی یک گروه خوب برایم تجربه ارزشمندی را شکل داد.

کارگردان نمایش «باخ» که این روزها در عمارت نوفل لوشاتو تهران روی صحنه است، درباره محتوای این نمایش گفت: «باخ» تلاشی شاعرانه و دراماتیک مبتنی بر داستان زنی است به نام فروغ که پس از سال‌ها خاموشی و شکست، به تماشاخانه‌ای پناه می‌برد که زمانی خانه‌ صدا، تمرین و زندگی هنرمندان بوده اما اکنون رو به فراموشی است. در میان تاریکی و گرد و غبارِ سالن، نت‌ها جان می‌گیرند، صدا به شکل ارواح موسیقایی ظاهر می‌شود و باخ به عنوان نماد نظم، زیبایی و نبوغ موسیقایی وارد جهان فروغ می‌شود. این مواجهه، فروغ را به سفری درونی می‌برد؛ ورود نت‌های کهنه و فراموش‌شده و حضور یوهان سباستین باخ، مرز میان واقعیت و خیال را محو می‌کند و جهان نمایش وارد سفری استعاری می‌شود.

عبدی در پایان بیان کرد: خوشبختانه موفقیت اجراهای نخست، زمینه‌ساز انتقال نمایش به سالن نوفل‌لوشاتو شد؛ جایی که «باخ» با اجرای پیوسته با استقبال گسترده مواجه شد و مسیر خود را برای ادامه‌ اجراها تثبیت کرد. این پروژه تاکنون بیش از صد اجرا در تهران، شیراز، اصفهان و تاجیکستان داشته است و اجراها همچنان ادامه دارند.

پروژه «باخ» به نویسندگی، کارگردانی و آهنگسازی بهزاد عبدی، تهیه کنندگی علی شاهانی و بازی رضا جهانی، علیرضا داوری، بهزاد داوری، بهزاد عبدی، حسین میرزاییان و بهناز نادری ساعت ۲۰:۳۰ در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه می رود.