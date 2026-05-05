هنرمندان تئاتر وارد میدان شدند؛ برقراری مجدد ارتباط مخاطب و هنر

به گزارش خبرنگار مهر، اسفند سال ۱۴۰۴ با آغاز تجاوز صهیونیآمریکایی به خاک ایران اجراهای تئاتر همچون سایر فعالیتهای هنری متوقف شد زیرا در شرایط جنگ حفظ امنیت و جان مخاطبان و هنرمندان در اولویت قرار دارد. با وجود شرایط سختی که به لحاظ معیشتی برای هنرمندان تئاتر به واسطه توقف فعالیتهای اجرایی ایجاد شد، فعالان این عرصه با بالابردن تابآوری خود و همراهی با جامعه وارد سال جدید شدند.
البته برخی از مراکز و گروههای تئاتری در ایام جنگ رمضان هم اجازه ندادند که چراغ تئاتر خاموش شود و در تجمعات مردمی و مناطق مختلف در سطح شهر تهران و دیگر شهرهای ایران به اجرای آثاری متناسب با فضا و شرایط جامعه پرداختند. همچنین برنامههایی متناسب با این ایام نیز در نقاط مختلف از جمله فضای باز مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.
با سپری شدن ایام تعطیلات نوروز ۱۴۰۵ و پایان فروردین، هنرمندان تئاتر؛ چه آنهایی که اجراهایشان متوقف شده بود و چه آنها که قصد اجرای اثری جدید را داشتند، وارد میدان فعالیت و اجرا شدند و اجازه ندادند که شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم تئاتر ایران را تحت تأثیر خود قرار دهد.
در ادامه به معرفی نمایشها و رویدادهای تئاتری سال جدید میپردازیم.
جشنواره تئاتر رضوی چراغ رویدادها را روشن کرد
هجدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی اولین رویداد جمعی تئاتر بود که با حضور گروههای تئاتری از استانهای مختلف با میزبانی شهر تبریز برگزار شد. این رویداد با مشارکت بنیاد امام رضا (ع)، معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان شرقی برگزار شد و توانست علیرغم اجرای آثار نمایشی پذیرای مخاطبان و علاقهمندان به تئاتر در شهر تبریز باشد.
خانوادهها به سالنهای تئاتر باز گشتند
تئاتر کودک و نوجوان از جمله گونههای مهم تئاتری است و همواره با تولید و اجرای آثار برای این گروه سنی، پذیرای خانوادهها و فرزندانشان در سالنهای مختص این بخش بوده است.
تالار هنر به عنوان یکی از اصلیترین سالنهای تئاتر کودک و نوجوان که در ایام جنگ رمضان و بر اثر تجاوز صهیونیآمریکایی آسیب دیده بود، با ترمیم و بازسازی مورد نیاز بار دیگر وارد چرخه فعالیت شد.
«آرزوی بزرگ» میثم یوسفی که در سال گذشته در تالار هنر به صحنه رفته ولی به دلیل شروع جنگ تحمیلی سوم ناچار به توقف اجراهای خود شده بود، در سال جدید اجراهایش را از ۱۶ اردیبهشت از سر میگیرد تا میزبان خانوادهها و فرزندانشان باشد.
مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون هم به عنوان یکی دیگر از فضاهای اصلی و تخصصی تئاتر کودک و نوجوان، به فعالیتهای اجرایی خود ادامه میدهد و میزبان چند اثر نمایشی است.
«خشم قلمبه» به کارگردانی وحید نفر اجراهای خود را در سالن بوستان این مرکز شروع کرده و نمایش «روخوانی نمایشی شازده کوچولو» به کارگردانی مهرانگیز اخوی نیز از ۱۹ اردیبهشت در این سالن به صحنه میرود.
در سالن گلستان مرکز تئاتر کانون هم نمایش «رویای برفی» مریم خاکسار تهرانی روی صحنه رفته و قرار است از ۲۲ اردیبهشت نمایش «پایان آن شب» نرگس اصغری نیز اجرای عمومی خود را در این سالن آغاز کند.
همچنین در پلاتو آینه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم نمایش «گرگ بلا جلو بیا جلو بیا» به کارگردانی سمیرا یزدان پژو در حال اجرا است.
در این ایام مکانهای دیگری نظیر تماشاخانه سیمرغ، تماشاخانه سبحان، موزه تاریخ تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مرکز تئاتر توانش و فرهنگسرای ملل هم میزبان اجراهایی ویژه گروههای سنی خردسال، کودک و نوجوان هستند.
چهرهها پای کار هستند؛ از بهزاد عبدی تا حسام منظور
در سال جدید مجموعه تئاتر شهر که در ایام جنگ رمضان نیز با میزبانی رویداد «برای ایران، سرچشمه هنر» چراغ تئاتر را روشن نگه داشته بود، با میزبانی از ۵ اجرای نمایشی فعالیت خود را ادامه داد.
در این مجموعه نمایشهای «چهل گیس» به کارگردانی سیروس کهورینژاد و «وی لا» به کارگردانی سیروس همتی در تالار چهارسو، «زندانی خیابان دوم» به کارگردانی سیدجواد روشن در تالار قشقایی، «کانگوروی ژاپنی» به کارگردانی مسعود میرطاهری در تالار سایه و «بیست و چهار» به کارگردانی علی حیدری در کارگاه نمایش اجرا میشوند و مخاطبان با حضور در سالنهای میزبان به تماشای این آثار مینشینند.
تماشاخانه ایرانشهر نیز در سالن سمندریان پذیرای نمایش «چند سال پیش» به کارگردانی مهرداد ضیایی شده است و از ۱۵ اردیبهشت نیز نمایش «دیکتهطور» علیرضا معروفی در این سالن به صحنه میرود.
در سالن ناظرزاده کرمانی این مجموعه نیز نمایشهای «کشتارگاه» کاوه مهدی و «به علت ضیق مکان» احمد صمیمی و فراز غلامی به ترتیب از ۲۰ و ۲۴ اردیبهشت اجرای عمومی خود را آغاز میکنند.
سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران در حال حاضر میزبان نمایش «رنگ انار» بهنام ترابی است و قرار است از ۲۰ اردیبهشت نیز نمایش «ارباب پونتیلا و نوکرش ماتی» به کارگردانی میکائیل شهرستانی در این سالن روی صحنه برود.
تماشاخانه لبخند نیز در سال جدید با اجرای نمایشهای «لوله» علیرضا اجلی و «رویای آمریکایی» علی حضرتی فعالیت خود را آغاز کرده و قرار است «مکاشفات راسکلنیکف» حسام منظور نیز به زودی در این مجموعه تئاتری به صحنه برود.
عمارت نوفلشاتو هم از دیگر تماشاخانههای خصوصی فعال، میزبان ۳ اثر نمایشی است. در این مجموعه تئاتری نمایشهای «باخ» به نویسندگی و کارگردانی بهزاد عبدی و «سلول» محسن زرآبادیپور روی صحنه هستند و قرار است از ۲۰ اردیبهشت نیز نمایش «شبیه خون» به کارگردانی محمد حاتمی اجراهای عمومی خود را در عمارت نوفلشاتو آغاز کند.
بوتیک هنر نیز در سال جدید میزبان ۶ نمایش «ه ت ل» مرجان آقانوری، «ژوژمان» رضا جاویدی، «پابرهنه، لخت، قلبی در مشت» علیرضا کوشکجلالی، «ایستگاه آخر» فرحان فریضه، «گلومی ساندی» علی حاجیلو و «مرز» امید اولیایی است.
همچنین خانه نمایش دا میزبان نمایش «خاکستر سکوت» پردیس زارع، خانه نمایش مهرگان میزبان نمایشهای «دیالکتیک» و «زنان پنجشنبه» رحمان خوبزاده و «روایت معلق بعد بازگشت» محمد علیدادی، خانه رویداد جریان میزبان نمایش «چروفوبیا» فاطمه محمدی، تماشاخانه سنگلج میزبان نمایش «سیاه وش» حامد شیخی، تالار محراب میزبان نمایش «آگنیتاژ» مریم مهریان، تماشاخانه طهران میزبان نمایش «جهانی دیگر» علیرضا پازوکی و تماشاخانه صحنه آبی میزبان نمایش «شنبه ساعت ده و ده دقیقه» الهه موچانی است.
