به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه در فضای مجازی پیامی نوشت.
متن پیام به شرح زیر است:
ایران، ایرانِ امام رضاست.
همه ما در التجاء به صدرنشین سریر رضا، حضرت علی بن موسی الرضا علیهالسلام، هستیم و در روز میلاد موفورالسرور آن امام همام، با نایب برحق امام زمانمان، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای تجدید بیعت میکنیم.
قدر متیقن، با رهبری و زعامت ایشان که خلف صالح امام شهیدمان است، حرکت کلان و راهبردی انقلاب اسلامی در همان مسیر و ریلی که امامین انقلاب تأسیس و تثبیت کردهاند، دوام و خلود پیدا خواهد کرد و انقلاب اسلامی ملت ایران به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمیٰ (ارواحنافداه) است، نزدیک و نزدیکتر خواهد شد.
نظر شما