۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۸

اژه‌ای: ایران، ایرانِ امام رضاست

اژه‌ای: ایران، ایرانِ امام رضاست

رئیس قوه قضاییه در پیام ولادت امام رضا (ع)، بر ادامه راه انقلاب و تحقق تمدن نوین اسلامی تأکید کرد و نوشت: ایران، ایرانِ امام رضاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در فضای مجازی پیامی نوشت.

متن پیام به شرح زیر است:

ایران، ایرانِ امام رضاست.

همه ما در التجاء به صدرنشین سریر رضا، حضرت علی بن موسی الرضا علیه‌السلام، هستیم و در روز میلاد موفورالسرور آن امام همام، با نایب برحق امام زمان‌مان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای تجدید بیعت می‌کنیم.

قدر متیقن، با رهبری و زعامت ایشان که خلف صالح امام شهیدمان است، حرکت کلان و راهبردی انقلاب اسلامی در همان مسیر و ریلی که امامین انقلاب تأسیس و تثبیت کرده‌اند، دوام و خلود پیدا خواهد کرد و انقلاب اسلامی ملت ایران به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمیٰ (ارواحنافداه) است، نزدیک و نزدیک‌تر خواهد شد.

