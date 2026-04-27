به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:صدراعظم آلمان اخیراً به درستی اذعان کرده که ایالات متحده توسط ایران تحقیر شده است.

وی افزود: این فرد همان کسی است که ۴ روز بعد از کودتای شکست خورده دشمن در دی ماه مدعی شده بود چند هفته تا پایان عمر جمهوری اسلامی ایران، باقی نمانده است.آری؛ دستگاه سیاست و بینش سیاسی در غرب تا همین حد فشل است.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اراده و ایمان ملت ایران نوشت: غربی‌ها هنوز از درک قدرت ایمان و اراده و صلابت نیروها و عناصر تشکیل‌دهنده جمهوری اسلامی ایران که همان فرد فرد مردم ایران هستند، عاجزند.