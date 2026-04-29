به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم تولایی صبح چهارشنبه در نشست ستاد راهبردی ثبت جهانی روستای شانه تراش در استانداری مازندران اظهار کرد: حضور در رقابتهای جهانی گردشگری نیازمند برنامهریزی دقیق، منسجم و مبتنی بر رویکردهای نوین است و همه دستگاهها باید با تمام ظرفیت در این مسیر وارد عمل شوند.
وی با تأکید بر لزوم تسریع در روند آمادهسازی افزود: برای پایش مستمر اقدامات، ضروری است نمایندهای از ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهصورت ثابت در روستا مستقر شده و روند پیشرفت کارها را بهصورت روزانه ارزیابی و گزارش کند.
تولایی همچنین نقش مدیریت محلی را مهم ارزیابی کرد و گفت: دهیار روستای شانهتراش باید مأموریت ویژهای در این فرآیند بر عهده داشته باشد و گزارش اقدامات را بهطور مستمر به فرمانداری ارائه دهد تا روند کار با دقت و سرعت بیشتری پیش برود.
معاون استاندار مازندران با اشاره به اهمیت خروجی اقدامات دستگاهها خاطرنشان کرد: نتایج فعالیتها از سوی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سازمان جهانی گردشگری ارائه خواهد شد، از اینرو عملکرد دستگاهها باید مبتنی بر شاخصهای دقیق و قابل ارزیابی باشد.
وی تصریح کرد: در مسیر ثبت جهانی این روستا، هیچگونه تعلل یا بهانهای از جمله کمبود اعتبار پذیرفته نیست و تمامی ظرفیتهای استانی باید برای تحقق این هدف بهکار گرفته شود.
رونمایی از پوستر
در این نشست، آخرین وضعیت روستای شانهتراش بهعنوان یکی از هشت روستای منتخب کشور برای حضور در فرآیند ارزیابی بهترین دهکدههای گردشگری جهان در سال ۲۰۲۶ بررسی شد و بر ارتقای شاخصهای زیرساختی، خدماتی و اجتماعی آن تأکید شد.
همچنین مهمترین چالشها و موانع موجود مورد بحث قرار گرفت و بر اجرای اصلاحات متناسب با معیارهای ارزیابی، با مشارکت دستگاههای مسئول تأکید شد تا زمینه انطباق هرچه بیشتر این روستا با استانداردهای جهانی فراهم شود.
در پایان این نشست، از پوستر «کنار هم تا جهانی شدن شانهتراش» رونمایی شد؛ شعاری که بر همافزایی میان دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم محلی برای تحقق هدف ثبت جهانی این روستای گردشگری تأکید دارد.
