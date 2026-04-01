به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنیبندپی بعدازظهر چهارشنبه در نشست مشترک با مدیران و فرمانداران مازندران، با اشاره به حملات اخیر به زیرساختهای سوخترسانی و اسکلهها توضیح داد: هدف دشمن ایجاد اختلال در زندگی روزمره بود، اما هماهنگی دستگاهها و مدیریت میدانی نشان داد کشور توانایی عبور از بحرانها را دارد. مازندران اکنون به محلی امن برای هموطنانی تبدیل شده که به دنبال امنیت و آرامش هستند.
وی افزود: میانگین اقامت گردشگران در استان با رشد چشمگیر از ۴.۱ روز به ۵.۳ روز افزایش یافته و اشغال ۸۳ درصدی تختهای رسمی، اعتماد عمومی به این مقصد گردشگری را نشان میدهد.
محسنیبندپی با اشاره به محدودیت زمین برای توسعه کشاورزی و ساختوساز، تاکید کرد: گردشگری به عنوان منبع درآمد جایگزین، محور برنامههای اقتصادی دولت قرار گرفته است. بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی زیرساختها و تقویت بومگردی و صنایعدستی اختصاص یافته است. این منابع شامل ۸ همت از صندوق توسعه ملی برای زیرساختها، ۱۴ همت برای حمایت از بومگردی و صنایعدستی و ۴۰ همت از طریق اوراق قرضه است.
توسعه گردشگری روستایی
وی همچنین گفت: توسعه گردشگری روستایی اولویت دولت است و پس از ثبت جهانی کندوان و اصفهک، اکنون روستای کندلوس مازندران همراه با سهیلی قشم و شفیعآباد کرمان برای ثبت جهانی ۲۰۲۵ انتخاب شدهاند. ظرفیتهایی مانند روستای شانه تراش تنکابن نیز در برنامه توسعه و ثبت جهانی قرار دارند.
معاون گردشگری در پایان تأکید کرد: با تفویض اختیار به استانداران و حمایت مالی از سرمایهگذاران، روند توسعه گردشگری ایران با قدرت ادامه خواهد داشت و تحت تأثیر فشارهای خارجی قرار نمیگیرد.
