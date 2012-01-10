مجتمع شترپروری در دلازیان سمنان احداث می شود

خدابخش عرب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مستعد بودن استان سمنان در زمینه پرورش شتر، افزود: تلاش شده است که در مبحث کنترل بیماری‌های پیرامون شتر نیز برنامه‌هایی اجرایی شود.



وی اظهار داشت: علاوه بر این نظارت بر ثبت مشخصات 96 راس گاو و رکوردگیری از آنها، ارزیابی بهبود عملکرد مرغداری های صنعتی و ارزیابی عملکرد میانگین وزن مرغ های زنده و تعیین درصد تلفات یک دوره پرورشی، صدور دفترچه زنبورداری و طرح رکوردگیری از دیگر برنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان بوده است.



مدیر سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، عقد قرارداد در خصوص طرحهای تجهیز و نوسازی اراضی سنتی و شروع به کار در سطح 15 هکتار، احداث و تکمیل 15 کیلومتر از راه های بین مزارع در مناطق صوفی آباد و بیابانک، انعقاد قرارداد دو طرح افزایش تولید و بهبود محصولات زراعی و باغی را از دیگر طرح های در دست اقدام این سازمان برشمرد.



عرب تصریح کرد: نقشه برداری از اراضی واگذار شده و شناسایی تغییر کاربری های غیر مجاز، عقد قرارداد برای جاگذاری تیرهای برق در طرح برقی کردن چاه های کشاورزی، عقد قرارداد با کارشناسان ناظر در طرح خودکفایی گندم نیز از جمله کارهای صورت پذیرفته در سازمان جهاد کشاورزی استان است.



وی با اشاره به طرح توسعه باغ های زیتون، انگور، هرس و تغذیه باغ های استان گفت: در خصوص واگذاری تسهیلات برای تهیه ادوات مورد نیاز کشاورزان پیگیری های لازم انجام شده و برگزاری 6 دوره کرگاه آموزشی ترویجی، تشکیل 570 فقره پرونده در خصوص مشاغل خانگی و صدور 460 فقره مجوز و معرفی آن ها به مراجع ذیربط نیز از اهم فعالیت های این مدیریت در ماه گذشته بوده است.