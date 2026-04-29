  1. جامعه
  2. شهری
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

سامانه‌های هوشمند آزادراه شهید شوشتری در آستانه بهره‌برداری

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران از پایان عملیات عمرانی و نصب سامانه‌های هوشمند در آزادراه شهید شوشتری خبر داد و گفت این سامانه‌ها هم‌زمان با بازگشایی آزادراه به بهره‌برداری خواهند رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت کنترل ترافیک تهران، اکبر اختیاری اعلام کرد: هم‌زمان با احداث آزادراه شهید شوشتری، عملیات طراحی و اجرای تجهیزات هوشمند ترافیکی شامل دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌های ثبت تخلفات سرعت متوسط نیز به اجرا در آمده است.

وی با اشاره به پیشرفت قابل توجه طرح اظهار کرد: در موازات عملیات ساخت آزادراه، حدود ۱۰ کیلومتر لوله‌گذاری، بتن‌ریزی و نصب حوضچه‌ها و دریچه‌های مربوطه انجام شده است. تاکنون ۴ سامانه ثبت تخلف سرعت متوسط نصب گردیده و ۲ سامانه دیگر نیز در حال نصب است.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران افزود: ۶ سامانه نظارت تصویری نیز در طول این آزادراه جانمایی شده و عملیات عمرانی مربوط به آن‌ها در حال تکمیل است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، انتظار می‌رود تا پایان هفته کلیه عملیات عمرانی خاتمه یافته و بلافاصله نصب تجهیزات مخابراتی و الکتریکال آغاز شود.

براساس گزارش روابط عمومی شرکت کنترل ترافیک تهران، اختیاری در پایان تأکید کرد: با اتمام این مراحل، تمام سامانه‌های هوشمند ترافیکی آزادراه شهید شوشتری هم‌زمان با افتتاح، آماده بهره‌برداری کامل خواهند بود.

کد مطلب 6814750

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها