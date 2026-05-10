به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر اختیاری، با اشاره به تغییر رویکرد در سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند اظهار کرد: امروز دیگر با مدل قدیمی دوربین‌های ترافیکی مواجه نیستیم که هر دوربین تنها برای یک کاربری مشخص تعریف شده باشد. در حال حاضر مجموعه‌ای از سامانه‌های هوشمند در قالب یک پکیج یکپارچه فعالیت می‌کنند و کاربری دوربین‌ها برای چندین خدمت مختلف قابل استفاده است.

وی افزود: به عنوان مثال دوربینی که ثبت ورود به طرح ترافیک را انجام می‌دهد، در صورتی که خودرو فاقد معاینه فنی باشد، تخلف مربوط به آن را نیز ثبت می‌کند. همچنین دوربینی که تخلف سرعت را ثبت می‌کند، اگر راننده در همان روز رزرو ورود به طرح ترافیک را انجام نداده باشد، این تخلف نیز توسط همان سامانه ثبت می‌شود.

اختیاری با بیان اینکه این تغییر رویکرد موجب هم‌افزایی در سامانه‌های هوشمند شده است، گفت: با توسعه این سیستم‌ها تعداد سامانه‌ها افزایش یافته و پوشش ارتباطی گسترده‌تری در سطح شهر ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران درباره تأثیر حوادث اخیر بر این تجهیزات نیز توضیح داد: در اتفاقات اخیر برخی دوربین‌ها اصابت یا آسیب فیزیکی داشتند که همکاران ما سریعا در محل حضور داشتند و تلاش کردند در سریع‌ترین زمان ممکن این سامانه‌ها را به مدار بازگردانند.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان این مجموعه ادامه داد: در حال حاضر تقریباً تمامی سامانه‌ها فعال هستند و وظایفی که برای آن‌ها تعریف شده به طور کامل در حال انجام است.

اختیاری، یکی دیگر از بخش‌های مهم این سامانه‌ها را چراغ‌های راهنمایی و رانندگی هوشمند عنوان کرد و گفت: این چراغ‌ها نقش مهمی در برقراری نظم ترافیکی شهر دارند. خلوت‌تر شدن میزان تردد در برخی مقاطع زمانی فرصتی ایجاد کرد تا یک اورهال جدی روی این تجهیزات انجام شود.

به گفته وی، این چراغ‌های هوشمند اکنون با قابلیت‌های به‌روز برای مدیریت بهتر ترافیک مورد استفاده قرار می‌گیرند و آسیب‌هایی که در برخی از آن‌ها ایجاد شده بود نیز برطرف شده است.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران در پایان تأکید کرد: در حال حاضر سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران به صورت برخط در حال ارائه خدمت هستند.

وی خاطرنشان کرد: طبیعی است زمانی که خیابانی مورد هدف قرار می‌گیرد، تجهیزات شهری از جمله دوربین‌ها نیز ممکن است آسیب ببینند، اما نکته مهم این است که توانستیم این تجهیزات را در کمترین زمان ممکن دوباره به مدار بازگردانیم.