محدودیت های ترافیکی جاده های کشور برای آخر هفته اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه فراجا اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی سفرها و مدیریت ترافیک، محدودیتها و ممنوعیتهای تردد در برخی محورهای پرتردد کشور از روز چهارشنبه ۹ اردیبهشتماه آغاز و تا روز شنبه ۱۲ اردیبهشتماه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به ممنوعیت تردد موتورسیکلتها افزود: تردد انواع موتورسیکلت از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت تا ساعت ۶:۰۰ صبح روز شنبه ۱۲ اردیبهشت در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و مسیر تهران–سمنان–مشهد و بالعکس ممنوع است.
رئیس پلیس راه فراجا درباره محور کرج–چالوس گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در این محور همچنان ممنوع است. همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک در روزهای چهارشنبه(۹اردیبهشت)، پنجشنبه(۱۰اردیبهشت) و شنبه،(۱۲اردیبهشت)محدودیتهای یکطرفه مقطعی با نظر مأموران پلیس راه اعمال خواهد شد.
سردار کرمی اسد ادامه داد: در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت، محدودیتهای قطعی در این محور اجرا میشود؛ بهطوری که از ساعت ۱۴:۰۰ تردد خودروها به مقصد چالوس از آزادراه تهران–شمال محدود شده و از ساعت ۱۵:۰۰ مسیر ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس بهطور کامل مسدود خواهد شد. همچنین از ساعت ۱۶:۰۰مسیر مرزنآباد به سمت تهران بهصورت یکطرفه (شمال به جنوب) اجرا میشود و این طرح تا ساعت ۲۴:۰۰ادامه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح یکطرفه زودتر از زمان اعلامشده اجرا خواهد شد.
همچنین تردد ساکنان محلی در مسیر جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله بلامانع است، اما تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند، در زمان اجرای محدودیتها از میدان امیرکبیر ممنوع خواهد بود.
رئیس پلیس راه فراجا درباره محور هراز نیز اظهار کرد: تردد تمامی تریلرها در این محور همچنان ممنوع است.
همچنین تردد کامیونها و کامیونتها (بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت و نیز از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ممنوع خواهد بود.
وی افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک در محور هراز، در روزهای جمعه و شنبه ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت، محدودیت یکطرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اعمال میشود.
سردار کرمی اسد در پایان به محدودیتهای محور فشم اشاره کرد و گفت: در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت، از ساعت ۱۷:۰۰تا ۲۰:۰۰، محدودیت تردد بهصورت یکطرفه از محدوده پل حاجیآباد تا ابتدای پیچ آریانا به سمت خروجی فشم اجرا خواهد شد.
وی از رانندگان خواست با رعایت قوانین و توجه به محدودیتهای اعلامشده، در افزایش ایمنی سفرهای جادهای همکاری کنند.
