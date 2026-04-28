به گزارش خبرنگار مهر، اردیبهشت، ماه تولد نشر صاد است؛ نشری که شش‌ساله شده است و از ابتدای مسیر خود تلاش کرده به داستان ایرانی، نویسنده ایرانی و ذوق و استعداد جوان‌های ایرانی اهمیت دهد. این نشر نیز مانند سایر نهادها و مراکز فرهنگی با تغییرات مدیریتی روبه‌رو شد؛ اما سعی مسئولان دغدغه‌مند آن بر این بوده که از راه «تأکید بر تألیف» و «روایت ایرانی» دور نشوند.

به بهانه شش‌سالگی صاد و مروری بر فعالیت این نشر در سال ۱۴۰۴، با میرشمس‌الدین فلاح هاشمی، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مدیر نشر صاد گفت‌وگویی داشته‌ایم که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در سال گذشته چند اثر جدید در حوزه بزرگ‌سال و نوجوان منتشر کردید؟

۳۸ اثر برای رده سنی بزرگ‌سال و یک اثر برای رده سنی نوجوان منتشر کردیم که به نظر می‌رسد ۳۹ اثر چاپ اولی برای یک نشر، فعالیت تأمل‌برانگیزی باشد.

آیا موضوع یا ژانر متفاوتی بود که امسال برای اولین‌بار در آن تولید داشته باشید؟

گونه متفاوتی که امسال پیگیری کردیم و قابل ملاحظه است، روایت ایرانی و زیرساحت‌های مهمش مثل اسطوره و حماسه است. به‌صورت مشخص و اخص، ما تقریبا ۱۷ اثر از جایزه حماسی مشهد را در دست تولید داریم و تقریبا ۱۰ اثر آن منتشر شده و بقیه در مراحل چاپ هستند مثل طراحی جلد و صفحه‌بندی. همچنین، در سال گذشته ششمین دوره جایزه خودنویس هم برگزار شد و به‌صورت ویژه در آن به موضوعات بومی و وطنی و ملی با زمینه حماسه و اسطوره پرداخته شد که بعضی از آثار این جایزه هم به چاپ رسیده است.

در یکی دو سال گذشته، انتشارت صاد به‌طور ویژه به مسائل و مباحث حماسی و اسطوره‌ای پرداخته است؛ چراکه هم‌اکنون کشورمان بسیار به این موضوعات احساس نیاز می‌کند و ما باید به قهرمان‌هایی که قابلیت الگوپذیری دارند بپردازیم تا قهرمانان نوجوان‌هایمان مابه‌ازای بیرونی داشته باشند. یعنی نوجوان‌ها قهرمان‌هایشان را از بازی‌های رایانه‌ای و آثار سینمایی هنری و ادبی غرب انتخاب نکنند. ان‌شاالله فضای هنری‌مان هم بتواند از این آثار مکتوب ما که قابلیت اقتباس هم دارند و بعضاً بسیار بکر یا دست‌کم اگر چهره تقریبا شناخته‌شده است، نوع نگاه به روایتش تازه است، برای تولیدات انیمیشن یا کارهای سینمایی بهره ببرند.

آثاری دارید که نگارش آن تمام شده و در ابتدای امسال منتشر می‌شوند؟

چند اثری که از جایزه حماسی مشهد در دست داریم امسال ان‌شاالله چاپ خواهند شد و فکر می‌کنم پنج شش اثر از این جایزه امسال منتشر می‌شوند.

در نمایشگاه مجازی کتاب امسال با چند اثر جدید حضور خواهید داشت؟

ما امسال در نمایشگاه مجازی کتاب زیرنظر بازرگانی مؤسسه انتشارات امیرکبیر حضور خواهیم داشت و اگر خدا توفیق دهد حدود ۵۰ اثر چاپ اول به مخاطبان عرضه خواهیم کرد.

آیا کتاب شاخصی از نمایشگاه کتاب ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ تولید شده یا خواهد شد؟

ما چند کار شاخص داریم به‌خصوص در فضای پژوهش مثل «تبار داستان» از آقای مجید آقایی که درباره ریشه و تبار داستان است و کاملا وطنی است. این اثر به این مسائل می‌پردازد که ریشه واژه داستان و خود داستان در ایران به کجا برمی‌گردد. یک کار ترجمه هم داریم به نام «قهرمان هزارچهره». این کتاب توسط ناشر دیگری در خراسان منتشر شده بود؛ اما خیلی از دوستان گله‌مند بودند از ترجمه اثر. ما ترجمه این کتاب را به خانم بهناز دهکردی دادیم که هم نویسنده هستند و هم در فضای فلسفه و پژوهش فعالیت می‌کنند و ایشان نیز ترجمه‌ای بسیار روان و سلیس از اثر انجام دادند.

تفاوت این ترجمه با نسخه مشابهش در این است که سرویراستار اصلی اثر که به زبان انگلیسی بوده، یک مطلب به این کتاب افزوده است که ما در نسخه خودمان اضافه کردیم و کتاب جامع‌تر شد. هر نویسنده‌ای که می‌خواهد به‌صورت حرفه‌ای داستان بنویسد، بهتر است این کتاب را مطالعه کند؛ چراکه به افسانه‌ها و اسطوره‌ها و حماسه‌ها می‌پردازد و اینکه چگونه اسطوره‌ها تبدیل به حماسه و داستان و رمان می‌شوند و اینکه سفرِ قهرمان چگونه است. چگونه قهرمان قصه بالنده می‌شود و می‌تواند قابلیت هدایت یک جامعه را بر عهده بگیرد. همچنین این اثر اسطوره‌های جهان را هم واکاوی می‌کند.

روند فعالیت و کارنامه نشر صاد را در سالی که گذشت، چطور دیدید؟ آیا از روند راضی بودید؟

انتشارات صاد در سالی که گذشت فراز و فرودی داشته به لحاظ اداری و اجرایی و بخش بازرگانی و روابط عمومی و مالی نشر ذیل مؤسسه انتشارات امیرکبیر تعریف شد و ما تولید اثر را با برند صاد می‌گیریم و انتشارات امیرکبیر زحمت انتشار را می‌کشد. این تحول باعث سرگردانی نویسندگان و خود ما شد و تا این ارتباط را تعریف کنیم طول کشید. در بازاریابی و معرفی کتاب و در نشست‌ها و مراسم‌های رونمایی آثار کمی اذیت شدیم ولی ان‌شاالله هر چه جلوتر می‌رویم این همکاری قوی‌تر و مهربانانه‌تر تعریف شود و بتوانیم در کنار هم به فعالیت‌مان ادامه دهیم.

ظاهرا بخش داستان ایرانی انتشارات امیرکبیر و بخش پژوهش فضای اسطوره و حماسه را قرار است انتشارات صاد متقبل شود. به‌طور کل از روند فعالیت نشر صاد راضی نبودیم چون درگیر این مسائل حاشیه‌ای بودیم و کمی از فضای نشاط و طراوت سابق دور شدیم و از آن کاسته شده ولی ان‌شاالله با حمایت دوستان که دست‌اندرکار و بالاسر هستند به روال قبل برگردیم. متأسفانه مجله «روایت ایرانی» نیز به علت نبود حمایت مالی متوقف شده و آخرین شماره‌اش را سال گذشته منتشر کردیم.

نویسندگان جوان بسیاری داریم که واقعا بااستعداد هستند و از برگزیدگان جایزه خودنویس‌اند و هم‌اکنون نیز می‌توانند با خیلی از نویسندگان مطرح رقابت کنند. آن‌ها چشم امید به ما داشتند؛ چراکه انتشارات صاد داعیه این را داشت که از نویسندگان جوان کشور حمایت می‌کند و آثاری که از این دوستان منتشر می‌شود آثار بکر و موردنیاز کشور است. من دوست دارم به نشر صاد این‌گونه نگاه و توجه شود؛ اینکه نشری باشد یا تلقی شود که مأموریتش بسیار سنگین خواهد بود و بازوانی دارد که می‌تواند تأثیرگذار باشد. سابقه اندک نشر این را نشان می‌دهد و حیف است دچار مسائل حاشیه‌ای شود.

پس از شروع جنگ رمضان (جنگ تحمیلی سوم) و شهادت رهبر انقلاب و وقایعی که پس از آن رخ داد، آیا به رویکرد یا برنامه‌های نشر صاد موردی اضافه کردید؟ آیا وظیفه‌ای جدید بر خود احساس کردید که در حوزه کتاب انجام شود؟

ان‌شاالله تمرکزمان بر مباحث و موضوعات حماسی مؤکد خواهد شد و در مسیر تربیت نویسندگان نیز بنا بر حمایت آثاری است که هویت ایرانی را تأکید و تقویت می‌کند. نسل نوجوان و جوان ما نیاز دارد که بفهمد چرا بایستی بر ایرانی‌بودن خویش ببالد و چه چیز است که آینده ایران را روشن نگه می‌دارد و آن جوهره مقدس که در نهاد ایرانیان ایزدخواه بوده و هست، چیست که جهان به آن غبطه می‌خورد. باید ایران را به گونه‌ای دیگر و جدیدتر به جهان و به‌ویژه به فرزندان خود نشان دهیم.