به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته در پی فعالیت سامانه بارشی در استان لرستان، پدیده رعد و برق شدیدی در آسمان شهر خرمآباد مشاهده شد.
شهروندان خرمآبادی شب گذشته شاهد رعد و برق شدیدی در آسمان شهر بودند. این پدیده جوی که با روشن شدن ناگهانی آسمان و صداهای مهیب همراه بود، توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرد.
ثبت لحظات زیبا و هشداردهنده طبیعت
عکاسان محلی و شهروندان با استفاده از تلفنهای همراه خود، تصاویر خیرهکنندهای از این پدیده جوی ثبت کردند.
این تصاویر که در شبکههای اجتماعی نیز منتشر شده است، جلوهای از زیبایی و قدرت طبیعت را به نمایش میگذارد.
اداره کل هواشناسی لرستان به شهروندان توصیه میکند در هنگام وقوع رعد و برق از تردد در مناطق مرتفع، فضاهای باز و نزدیکی درختان خودداری کنند.
استان لرستان با دارا بودن اقلیم چهارفصل، هر ساله شاهد پدیدههای جوی متنوع و چشمنوازی است.
عکاس: حمید بهاروند
نظر شما