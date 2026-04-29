به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته در پی فعالیت سامانه بارشی در استان لرستان، پدیده رعد و برق شدیدی در آسمان شهر خرم‌آباد مشاهده شد.

شهروندان خرم‌آبادی شب گذشته شاهد رعد و برق شدیدی در آسمان شهر بودند. این پدیده جوی که با روشن شدن ناگهانی آسمان و صداهای مهیب همراه بود، توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرد.

ثبت لحظات زیبا و هشداردهنده طبیعت

عکاسان محلی و شهروندان با استفاده از تلفن‌های همراه خود، تصاویر خیره‌کننده‌ای از این پدیده جوی ثبت کردند.

این تصاویر که در شبکه‌های اجتماعی نیز منتشر شده است، جلوهای از زیبایی و قدرت طبیعت را به نمایش می‌گذارد.

اداره کل هواشناسی لرستان به شهروندان توصیه می‌کند در هنگام وقوع رعد و برق از تردد در مناطق مرتفع، فضاهای باز و نزدیکی درختان خودداری کنند.

استان لرستان با دارا بودن اقلیم چهارفصل، هر ساله شاهد پدیده‌های جوی متنوع و چشم‌نوازی است.

عکاس: حمید بهاروند