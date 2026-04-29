  1. استانها
  2. همدان
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

بارش ۷۸ میلیمتر باران در نهاوند؛ بارش‌های همدان خفیف می‌شود

همدان-کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین میزان بارش مربوط به شهرستان نهاوند با ۷۸ میلی‌متر بوده است.

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از وقوع بارش‌های قابل‌توجه در نقاط مختلف استان در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: بیشترین میزان بارش تا صبح امروز در شهرستان نهاوند با ۷۸ میلی‌متر گزارش شده است.

وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته در رسول‌آباد اسدآباد ۵۵ میلی‌متر، فارسبان نهاوند ۵۰ میلی‌متر، سولان همدان ۳۹ میلی‌متر و شورین همدان ۳۳ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان با اشاره به روند تغییرات جوی، اظهار کرد: از امروز به‌تدریج از شدت بارش‌ها در سطح استان کاسته می‌شود و در ساعات بعدازظهر تا شب، بارش‌های خفیف و پراکنده عمدتاً در دامنه ارتفاعات مورد انتظار است.

وی افزود: برای روز پنجشنبه نیز احتمال بارش‌های خفیف وجود دارد، اما میزان آن کمتر از امروز پیش‌بینی می‌شود و پس از آن، آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

زاهدی همچنین از کاهش محسوس دما از صبح فردا خبر داد و گفت: در برخی نواحی، دمای هوا در ساعات اولیه صبح به صفر درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

وی با اشاره به وضعیت دمای ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، کمینه و بیشینه دمای ایستگاه فرودگاه همدان به‌ترتیب ۶ و ۱۸ درجه سانتی‌گراد گزارش شده و گل‌تپه با چهار درجه خنک‌ترین و نهاوند با ۲۰ درجه گرم‌ترین نقطه استان بوده است.

زاهدی در پایان افزود: در ۲۴ ساعت گذشته وزش باد شدید از پدیده‌های غالب استان بود، به‌طوری‌که سرعت باد در شهرستان تویسرکان به ۹۰ کیلومتر بر ساعت رسید.

کد مطلب 6815052

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها