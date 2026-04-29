روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از وقوع بارش‌های قابل‌توجه در نقاط مختلف استان در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: بیشترین میزان بارش تا صبح امروز در شهرستان نهاوند با ۷۸ میلی‌متر گزارش شده است.

وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته در رسول‌آباد اسدآباد ۵۵ میلی‌متر، فارسبان نهاوند ۵۰ میلی‌متر، سولان همدان ۳۹ میلی‌متر و شورین همدان ۳۳ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان با اشاره به روند تغییرات جوی، اظهار کرد: از امروز به‌تدریج از شدت بارش‌ها در سطح استان کاسته می‌شود و در ساعات بعدازظهر تا شب، بارش‌های خفیف و پراکنده عمدتاً در دامنه ارتفاعات مورد انتظار است.

وی افزود: برای روز پنجشنبه نیز احتمال بارش‌های خفیف وجود دارد، اما میزان آن کمتر از امروز پیش‌بینی می‌شود و پس از آن، آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

زاهدی همچنین از کاهش محسوس دما از صبح فردا خبر داد و گفت: در برخی نواحی، دمای هوا در ساعات اولیه صبح به صفر درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

وی با اشاره به وضعیت دمای ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، کمینه و بیشینه دمای ایستگاه فرودگاه همدان به‌ترتیب ۶ و ۱۸ درجه سانتی‌گراد گزارش شده و گل‌تپه با چهار درجه خنک‌ترین و نهاوند با ۲۰ درجه گرم‌ترین نقطه استان بوده است.

زاهدی در پایان افزود: در ۲۴ ساعت گذشته وزش باد شدید از پدیده‌های غالب استان بود، به‌طوری‌که سرعت باد در شهرستان تویسرکان به ۹۰ کیلومتر بر ساعت رسید.