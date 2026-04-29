۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

استاندار لرستان در جایگاه ارتباطات مردمی خرم‌آباد حاضر شد

خرم‌آباد- استاندار لرستان، با حضور در جایگاه ارتباط مردمی (سامد)، به‌صورت رودررو پاسخگوی درخواست‌ها، پرسش‌ها و مطالبات شهروندان خرم‌آباد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان بازدید استاندار از جایگاه ارتباطات مردمی، سید سعید شاهرخی با حضور در جایگاه ارتباط مردمی (سامد)، به‌صورت رودررو پاسخگوی درخواست‌ها، پرسش‌ها و مطالبات شهروندان خرم‌آباد بود.

این اقدام با هدف تقویت ارتباط مستقیم دستگاه‌های اجرایی با مردم، تسریع در رسیدگی به مشکلات و فراهم‌سازی بستر مناسب برای انتقال بی‌واسطه دغدغه‌های شهروندان صورت گرفت.

استاندار لرستان در این ملاقات مردمی، به‌صورت مستقیم و چهره‌به‌چهره به درخواست‌ها، پرسش‌ها و مطالبات شهروندان پاسخ داد.

سید سعید شاهرخی شامگاه سه شنبه ضمن گفت‌وگو با مراجعان، بر لزوم ثبت، پیگیری و رسیدگی دقیق به موضوعات مطرح‌شده تأکید کرد و اظهار داشت که حضور میدانی مسئولان نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات دارد.

استاندار لرستان با صدور دستورات لازم، بر تسریع در رسیدگی به مشکلات مطرح‌شده توسط شهروندان تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر این موضوعات توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط شد.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها