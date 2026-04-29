به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان بازدید استاندار از جایگاه ارتباطات مردمی، سید سعید شاهرخی با حضور در جایگاه ارتباط مردمی (سامد)، به‌صورت رودررو پاسخگوی درخواست‌ها، پرسش‌ها و مطالبات شهروندان خرم‌آباد بود.

این اقدام با هدف تقویت ارتباط مستقیم دستگاه‌های اجرایی با مردم، تسریع در رسیدگی به مشکلات و فراهم‌سازی بستر مناسب برای انتقال بی‌واسطه دغدغه‌های شهروندان صورت گرفت.

سید سعید شاهرخی شامگاه سه شنبه ضمن گفت‌وگو با مراجعان، بر لزوم ثبت، پیگیری و رسیدگی دقیق به موضوعات مطرح‌شده تأکید کرد و اظهار داشت که حضور میدانی مسئولان نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات دارد.

استاندار لرستان با صدور دستورات لازم، بر تسریع در رسیدگی به مشکلات مطرح‌شده توسط شهروندان تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر این موضوعات توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط شد.