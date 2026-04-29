۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

دریا در استان بوشهر متلاطم  است

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بر اساس نقشه های هواشناسی در ساعاتی از وقت امروز (چهارشنبه) تا روز جمعه با وزش باد شمال غربی در سواحل جنوبی استان، دریا به نسبت متلاطم  است.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که در ساعاتی از وقت امروز (چهارشنبه) تا روز جمعه با وزش باد شمال غربی در سواحل جنوبی استان، دریا به نسبت متلاطم است ضمن اینکه طی امروز در برخی نقاط استان، به‌ویژه ارتفاعات شرقی و مناطق مرکزی، در برخی از ساعات با افزایش پوشش ابر، احتمال بارش پراکنده باران، گاهی رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و وزش تندباد لحظه‌ای، پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین وضعیت جوی و دریایی استان در روزهای شنبه و یکشنبه آینده، در اغلب ساعات آرام است.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده قسمتی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد، در برخی نقاط گردوغبار، گاهی افزایش ابر و بصورت پراکنده احتمال بارش باران، گاهی رگبار باران و رعدوبرق خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی، با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و امروز در برخی ساعات ۱۲ تا ۴۴ گاهی تا ۵۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ و امروز تا ۱۵۰ سانتی‌متر و در سواحل جنوبی۹۰ تا ۱۵۰ و امروز گاهی ۱۸۰ سانتی‌متر خواهد بود.

