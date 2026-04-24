۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

سواحل استان بوشهر متلاطم می‌شود

بوشهر- کارشناس هواشناسی استان بوشهر از نفوذ سامانه ناپایدارجو به استان از فردا و فعالیت آن تا سه شنبه خبر داد و گفت: طی این مدت در برخی از ساعات با وزش باد نسبتاً شدید، سواحل متلاطم است.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که از فردا (شنبه) با نفوذ مجدد سامانه ناپایدار جو به استان و فعالیت متناوب آن تا روز سه شنبه، در برخی از نقاط، بویژه نواحی شمالی، مرکزی و ارتفاعات شرقی استان، طی ساعاتی با افزایش پوشش ابر، بارش پراکنده باران، گاهی رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و وزش تندباد لحظه‌ای، پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت در برخی از ساعات با وزش باد نسبتاً شدید، سواحل استان متلاطم خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده نیمه‌ابری همراه با غبار محلی، گاهی ابری همراه با وزش باد، در برخی نقاط بارش پراکنده باران، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، فردا در برخی ساعات ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا امروز در سواحل شمالی و مرکزی ۳۰ تا ۹۰ گاهی۱۲۰ سانتی‌متر و در سواحل جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر و از فردا در همه مناطق ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.

